В Житковичском районе понтонный мост уплыл по течению 26 14.01.2018, 11:22

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Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Местные жители опять остались без переправы через Припять.

О том, что жители Житковичского района в очередной раз лишились переправы через Припять стало известно сегодня ночью. В соцсетях появились сообщения о том, что из-за порвавшихся тросов понтонный мост унесло течением. По словам очевидцев, людей через реку переправляют спасатели.

В сообществе также сообщается, что пострадавших нет — на мосту в момент ЧП никого не было. Пользователи активно обсуждают происшествие. Ведь теперь, чтобы добраться из Житковичей в Туров и наоборот, снова нужно ехать в объезд. А это лишних 250 км.

В Министерстве обороны прокомментировали инцидент.

— Из-за резкого изменения погодных условий сорвало крепление моста. Принимаются меры по его восстановлению. Планируется, что сегодня движение будет восстановлено, — проинформировал tut.by начальник управления информации Министерства обороны Владимир Макаров.

Напомним, наплавной понтонный мост через Припять построили 10 декабря 2017 года — после того как аварийным признали «основной» 888-метровый автомобильный мост, на котором 7 декабря появились трещины и он провис. Мост закрыли примерно на год. Причиной разрушения могли стать его конструкционные недостатки.