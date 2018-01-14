Что ждет Саснович и Соболенко на турнире «Большого шлема»? 1 Константин Лобандиевский, pressball.by

14.01.2018, 11:29

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Обе белорусские девушки — загадки.

Давненько мы не ожидали с таким нетерпеливым интересом старта белорусских теннисисток на "Australian open". Прошлогодние успехи в Кубке федерации, подкрепленные заметным прогрессом на первых турнирах нынешнего сезона, многих заставят изменить привычный режим жизни, чтобы вживую по австралийским часам посмотреть на выступление Александры Саснович и Арины Соболенко в основной сетке первого в году турнира "Большого шлема".

Обе белорусские девушки — загадки. Таковыми они предстали еще и в прошлом году, когда их впечатляющие результаты в Кубке федерации ставили всех в тупик и совершенно не вязались со скромными рейтинговыми позициями. Накануне "Australian open" и Саша, и Арина заняли рекордные для себя высоты, однако на таком крупном турнире все по-особенному, и чего ждать, не знают даже сами девушки. Попробуем предвосхитить события.

Александра САСНОВИЧ

23 года. Правша. Призовые за карьеру: $1,138,645. Исповедует комбинационный стиль тенниса.

Лучший результат на "Australian open": выход во второй раунд (2016).

Саша поразила теннисную публику в Брисбене тем, что выиграла там семь матчей за восемь дней: одержала три победы в квалификации и четыре в основной сетке. Причем четыре поединка в главной части турнира были с очень крепкими игроками — Младенович, Контавейт, Корне, Севастовой. Все эти девушки если не входят в элиту женского тенниса, то по крайней мере стоят на подходе к ней. Поединки проходили в драматичной борьбе, Саше часто требовался тай-брейк или решающий сет. Это, среди прочего, демонстрирует ее ментальную силу — как раз то, чего не хватало Саснович в прошлом году на индивидуальных турнирах. По игре она уже демонстрировала способность одерживать такие победы, но из-за чрезмерных переживаний часто упускала нить игры. И лишь на финал турнира в Брисбене Александру не хватило — она проиграла Элине Свитолиной, которая сейчас занимает четвертую позицию в мировом рейтинге.

1-й круг. Кристина Макхейл (67-е место в рейтинге). На "Australian open" у Саснович очень хорошая сетка. В стартовых раундах у нее не будет соперниц сильнее тех, что ей встретились в Брисбене. В первом круге белоруску ждет встреча с Кристиной Макхейл. Американка когда-то подавала надежды, но уже давно не демонстрирует стабильных результатов. В арсенале Макхейл нет убойных ударов или способности тащить любой мяч. Она, бывает, выдает качественную игру, но точно так же может и провалить матч. В нынешнем сезоне Макхейл провела только одну встречу и проиграла ее соотечественнице Тэйлор Таунсенд — 6:1, 4:6, 4:6. Таким образом, будет справедливо сказать, что судьба стартового поединка — в руках Саснович.

Проблема в том, что осознание фаворитского статуса как раз может оказать излишнее давление на Сашу. Саснович играет свободнее, когда необходимость победить не висит над ней дамокловым мечом. Если белоруска справится с лишними мыслями, то пройдет в следующий круг. Потому как по игре на текущий момент она явно выглядит сильнее.

2-й круг. Марьяна Лучич-Барони (30) / Шелби Роджерс (61). Что та, что другая — типичные середняки "ВТА-тура", у которых бывают удачные периоды и наоборот. У обеих нет козырей, которые бы составили проблему для белоруски. Лучич-Барони 35 лет — просто физически она не готова на подвиги. Роджерс страдает от травм, в новом году не провела ни одного матча и вряд ли готова идеально в функциональном плане. Обе соперницы вполне по силам Саше.

3-й круг. Куруми Нара (100) / Маркета Вондроушева (66) / Карина Виттхефт (48) / Каролин Гарсия (8). Из этого квартета наиболее серьезными выглядят заявки Вондроушевой и Гарсии. Чешке 18 лет, и она уже впечатлила многих в прошлом сезоне. Если Маркета хороша поработала в межсезонье, то может попробовать стать одной из сенсаций турнира. Молодо-зелено — и тут что-то сложно предугадывать. Что до Каролин Гарсия, то это ментально очень сильная теннисистка. Француженка каждое очко играет так, будто оно последнее. По игре Гарсия довольно разнообразна, однако имеет проблемы с бекхэндом. И если Саша сумеет воспользоваться этой слабостью (а она умеет давить на слабые точки соперниц), то даже француженка не будет непреодолимым препятствием. Нужно помнить, что при всей силе запас прочности Гарсии имеет пределы. В любом случае матч 1/16 финала никак не может быть легкой прогулкой.

1/8 финала. Выше мы намечтали много всего. Пожалуй, пора остановиться. Саснович определенно способна выйти в четвертый круг и даже дальше, но для начала нужно выиграть первый матч. Он трудный самый.

Арина СОБОЛЕНКО

19 лет. Правша. Призовые за карьеру: $302,081. Исповедует агрессивный, наступательный стиль.

Лучший результат на "Australian open": 1-й круг квалификации (2017).

Своей игрой Соболенко вызывает противоречивые чувства. Благодаря своей смелости, даже дерзости она уже в 19 лет ворвалась в мировую сотню. Но любители тенниса не устают вопрошать: нельзя ли играть хоть чуточку разнообразнее и хитроумнее. Однако главный козырь Арины — это сила, и она так или иначе будет полагаться на него. Наверное, стремиться выиграть мяч одним ударом — это ее стиль, и не факт, что он изменится даже со временем. Другое дело, что по мере обретения опыта встреч с сильными оппонентками нужно стараться постоянно расширять свой тактический арсенал. Так или иначе теннис Арины уже дает результат! В этом году она успела выступить на двух турнирах — в Шеньчжэне и Хобарте. И там, и там дошла до четвертьфинала. В Китае проиграла первой ракетке мира Самоне Халеп, в Австралии — Лесе Цуренко из Украины, до этого одолев известных Эжени Бушар и Чжан Шуай. Для кого-то другого две недели игры могло бы быть чрезмерной нагрузкой в преддверии "Большого шлема". Но отменная физическая подготовка и молодость белоруски не оставляют сомнений: она прекрасно восстановится.

1-й круг. Эшли Барти (19). Уже в стартовом раунде Соболенко предстоит играть с высоко сеяной соперницей. Но вряд ли ее это испугает — только разозлит. Явный плюс в том, что австралийка, как и Соболенко, полагается на мощные удары. Как мы видели на примере Халеп, Соболенко неудобно играть с соперницами, умеющими защищаться использовать чужую силу. Тогда как матч с играющей в силовой теннис Шараповой прошел в равной борьбе. Барти — в этом плане подходящая возможность сотворить сенсацию. Австралийка очень мощна и достаточно стабильна. Но не слишком подвижна. Соболенко нужно заставить соперницу бегать и играть из неудобных позиций — тогда у нее будут хорошие шансы на равную игру и даже на победу. Барти вряд ли поставит трудно разрешимые задачи. Но очень многое будет зависеть от подачи. Эшли умеет держать свои геймы, а вот Арина иногда слишком торопится. Так что жду равной борьбы. А победит сильнейшая — и прежде всего в психологическом плане...

2-й круг. Камила Джорджи (100) / квалифаер. Итальянка находится в хорошей форме, впечатляюще сыграла в Сиднее, где дошла до полуфинала, разгромив Слоан Стивенс и Агнешку Радваньску. Cкорее всего, выиграет и стартовый поединок. Но опять же — она вполне удобный соперник для Соболенко. Джорджи играет в наступательный теннис, но без особых изысков. В то же время ее пробивные способности не столь уж впечатляющи. В общем, с Джорджи можно бороться, с учетом и того, что итальянка тоже подвержена перепадам настроения.

3-й круг. Наоми Осака (70) / Кристина Куцова (95) / Онс Жабер (95) / Елена Веснина (17). Все теннисистки в этой части сетки весьма своеобразны. Веснина — техничный, вязкий игрок. Пожалуй, не слишком удобный для Соболенко. С другой стороны, Арина справилась с Моникой Никулеску, и россиянку тоже может заставить собирать мячи. Молодая японка Осака действует в остроатакующем стиле — темнокожий вариант Соболенко. Куцова и Жабер хорошо держат мяч в игре. В принципе все эти девушки имеют шансы пройти дальше. И у Арины они тоже есть. В том числе на выход в 1/8 финала.

Таким образом, с нашими девушками в Австралии могут приключиться самые разные истории — от поражения в первом круг до выхода в 1/8 финала и дальше. В любом случае это будет интересно!

Константин Лобандиевский, pressball.by