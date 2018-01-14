В Берлине перед посольством РФ прошла акция в поддержку крымских татар 14.01.2018, 11:49

Немецкие граждане получили информацию о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

Перед посольством РФ в Берлине в субботу, 13 января, прошла акция в поддержку крымских татар.

Инициатором и организатором митинга выступил "Форум русскоязычных европейцев", передает "Укринформ".

Один из лидеров общественной организации, российский социолог Игорь Эйдман, который проживает в Германии, рассказал о том, что демонстрацию планировали давно.

По словам активиста, акция адресована не российскому посольству, "которому наплевать", а жителям Германии.

"Тему нужно постоянно поднимать, в том числе, в переговорах с российскими властями, и требовать освобождения политзаключенных, освобождения Крыма от российской оккупации и прекращение национальных репрессий против крымскотатарского народа", - сказал Эйдман.

Как сообщалось, в Крыму усиливается давление оккупационных властей на крымских татар, заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат от "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров.

"Количество тех, кого мы относим к политзаключенным, то есть люди, которые лишены свободы и они находятся за решеткой или в СИЗО, или уже получили так называемые судебные приговоры, или судебными приговорами они ограничены в передвижении по Крыму, – таких людей за 60. И я не говорю о тех людях, которые получают огромные денежные штрафы. Их уже несколько сотен", – сказал Чубаров.