Видеофакт: В Бресте два пешехода «ползли», перетягивая груз через переход 1 14.01.2018, 11:59

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Необычное действо происходило на самой оживленной магистрали города

В Бресте, рискуя жизнью, два пешехода «ползли», перетягивая груз через переход, сообщает сайт virtualbrest.by.

Можно конечно, воспринять ситуацию с юмором, если бы не тот факт, что все происходило на очень оживленной магистрали города - на ул. Московской, да еще на том самом переходе, где больше года назад погибла женщина.

Что они там тащат - так и осталось загадкой. Можно только удивляться добросовестности водителей, которые дали возможность этим двоим «перцам» завершить свою нелегкую работу по перемещению тяжестей из пункта А в пункт Б.