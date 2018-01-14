Что пошло не так с «Магнитом Минска»? 1 14.01.2018, 12:26

Здание хотели сделать «архитектурным чудом», а получился обычный долгострой.

Минские застройщики любят громкие слова, красивые обещания и великие проекты. Если бы все, что девелоперы намеревались возвести в столице, было действительно осуществлено, город наполнился бы стеклянными небоскребами, чудаковатыми формами и разными архитектурными изысками. Но нет. Практически все обещанные сложные проекты, доходя до реализации, максимально упрощаются. Иногда это им только на пользу, но в большинстве случаев ничего хорошего в итоге не получается. Со временем к непостроенным или построенным не по первоначальному проекту зданиям все привыкают, и жизнь идет своим чередом.

Onliner.by решил напомнить, какая красота могла бы появиться в разных районах Минска, если бы не суровая реальность, недостаточное финансирование и отступления архитекторов. В первом выпуске вспомним о «Магните Минска», который неспешно строится на проспекте Независимости.

Фото: onliner.by

О чем речь?

А теперь внимание. Иранская строительная компания «Кейсон» (в Минске она создала дочернее предприятие — ИООО «Белпарс») запланировала возведение многофункционального комплекса на проспекте Независимости (рядом с еще не существовавшим тогда «Маяком Минска») в 2006 году. Именно тогда Мингорисполком выдал иностранному инвестору разрешение на проектирование объекта. С тех пор прошло 12 лет, а площадка все еще строительная, так что объект по праву можно назвать старожилом-долгостроем.

В то время столица была не искушена крупными инвестпроектами и вниманием зарубежных девелоперов и перспектива появления причудливого здания на проспекте была весьма интересной для горожан. Тем более что польза от него должна была быть не только эстетическая: внутри первоначально планировалось разместить гостиницу, но позже добавили еще и торговый центр, офисы, развлекательные заведения.

Комплекс именовали «Магнитом Минска», а место для него выделили самое что ни на есть ценное — огромную площадку возле Национальной библиотеки, на пересечении проспекта Независимости и улицы Калиновского. До того как на эту территорию обратили свой взор застройщики «Кейсон» и Dana Holdings, она представляла собой девственно чистые зеленые поля с деревьями и, конечно, известным яблоневым садом.

Фото: onliner.by

Что нам обещали?

С архитектурной точки зрения здание напоминало то ли магнит, то ли подкову. Проект представлял собой настоящее бетонно-стеклянное чудо с круглым вставками на фасаде и чем-то невообразимым на крыше. В одной из частей планировали разместить административный центр с торговой и развлекательной функциями, в другой — 20-этажный отель. Такой концепция, разработанная архитекторами из BRT Engineering GmbH, была в 2007 году.

В то время площадка представляла собой большой котлован, но все равно ничего не предвещало беды.

Фото: onliner.by

— Некоторое время назад заложили на площадке капсулу, стройка идет активно, — говорили представители застройщика. — Так что комплекс будет сдан обязательно.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Как менялся проект и что решили построить в итоге?

В 2011 году проект решили изменить — настолько радикально, что от первоначального не осталось и следа. Формы стали проще и квадратнее, стекла — намного больше, круги и зеленые мотивы на крыше бесследно исчезли. Почему так вышло?

— Те операторы, которые наметились с нами в работе, хотели видеть немного другие фасады, объемы в отношении парковочных мест. Эти изменения приняты, и облик здания сегодня совсем другой, — так объяснила изменения компания-застройщик.

Фото: onliner.by

Внутренности в целом остались прежними: бизнес-центр, отель-апартаменты, торгово-развлекательный комплекс. Обещали также и различные уникальности: например, ресторан, кинотеатр и сад на крыше, а также использование энергии подземных вод. В 2012 году ожидалось, что «Магнит Минска» будет сдан в 2014-м.

Уже тогда стало понятно — долгострою быть! Проблемы с финансированием сделали свое дело. Стройка шла, но медленно. А в 2014 году появился указ президента, который продлил срок реализации проекта до 2016-го.

Кроме того, заказчика решили своеобразно наказать: в указе закреплялась обязанность компании предоставить Республике Беларусь 2 миллиона долларов для финансирования проектирования и строительства нового здания Верховного суда. Понятное дело, ситуация играла не на руку застройщику, и возведение «Магнита Минска» продолжило осуществляться слишком медленно.

В 2014 году здание опять поменяло свой облик.

— Окончательный внешний вид комплекса кажется нам уникальным. Были, конечно, определенные трудности и с финансированием. Но сегодня процесс строительства налажен и комплекс обрел свою форму, — рассказывал тогда коммерческий директор компании «Белпарс» Хесам Занжани.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

С западной и восточной сторон фасад захотели облицевать стальными панелями с титановым покрытием золотого цвета. Остальная часть здания будет остеклена двухкамерным стеклопакетом.

Но на этом злоключения застройщика не закончились. В 2017-м вышел новый указ, который продлил срок возведения до 2018 года и наложил еще одно обременение: финансирование Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике на проспекте Победителей в размере $1 миллион.

Фото: onliner.by

Что происходит на площадке сейчас?

Фото: onliner.by

В последнем указе срок сдачи не конкретизирован и обозначен лишь годом — 2018. И хотя он уже наступил, комплекс все еще находится в стадии строительства. Людей на площадке замечено в количестве, не соразмерном такому объекту.