В Японии записали песню «Луна, виртуальные валюты и я» 2 14.01.2018, 12:27

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Поп-группа Kasotsuka Shojo поет о криптовалютах.

Страна восходящего солнца постоянно генерирует инфоповоды, которые гайдзинам кажутся сумасшедшими. На этот раз девчачья поп-группа Kasotsuka Shojo капитализировала в себе весь хайп вокруг криптовалют и поет о них песни, пишет onliner.by.

Одна из песен называется «Луна, виртуальные валюты и я». В ней девчонки наставляют слушателей опасаться мошенничества и улучшить свою безопасность в онлайне. «Мы хотим продвигать идею того, что виртуальные валюты не только инструмент для спекуляций, но и замечательная технология, которая определит будущее», — говорит в официальном заявлении группы 18-летняя Рара Нарусе.

Девушки одеты как служанки, а на их головах — ушастые маски криптовалют: Bitcoin, Ethereum, Ripple и другие.