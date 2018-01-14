Чистосердечное признание рупоров Кремля 3 Александр Добровольский

14.01.2018, 12:42

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Александр Добровольский

Правда, пока без явки с повинной.

Удивительно, какими чистосердечными порой бывают российские политики! Казалось бы, такое редкое качество – искренность – в стране, где парламент – не место для дискуссий. И все же.

Площадь в Вашингтоне решили назвать именем Бориса Немцова. В каком месте Вашингтона? Перед российским посольством, ведь Борис Немцов был российским политиком, государственным и общественным деятелем. Вице премьер-министром, депутатом государственной Думы. И был убит недалеко от Кремля. В Америке решили почтить его память. Наверное, и потому, что убивать из-за политических убеждений нельзя. Возможно, и потому, что в России было очень много политических убийств, большинство которых не раскрыты. Но также и потому, что Борис Немцов как политик и государственный деятель выступал за улучшение отношений России и США, и площадь в Вашингтоне – это символическое признание памяти Немцова. Таково официальное объяснение.

А какова же реакция российской власти? Казалось бы, признание памяти российского государственного деятеля надо приветствовать. Пусть оппозиционера, но ведь не всегда же он был в оппозиции. Был и депутатом, работал во главе правительства. Да и нынешние политики не всегда будут у власти. Или собираются быть всегда? Тем не менее, кто-нибудь из российской власти приветствовал эту инициативу? Как бы не так!

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал это решение грубым и жестким. А депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заявил, что это - попытка "напакостить" России. Думали они перед тем, как высказаться на эту тему? Сомневаюсь. Вернее, думали, наверное, но не о том, что значат их слова. И сказали то, что думали.

Они прекрасно понимают подтекст решения о площади Немцова. Многие в Америке уверены, что к убийству Бориса Немцова причастны российские власти, и Площадь будет напоминанием, что политические убийства – это нехорошо. Если бы Слуцкий и Жириновский были уверены в непричастности властей, что бы они сказали? Ну, сказали бы, например, что ценят внимание американцев к России и ее государственному деятелю. И добавили бы, что да, убийства – это плохо. Но мы наводим порядок, заказчики и убийцы уже найдены и наказаны. А что сказали эти два рупора Кремля, официальный и неофициальный? Именно то, что думали. Типа это – грубая и жесткая попытка напакостить. Вот это и есть чистосердечное признание. Правда, пока без явки с повинной. Ибо ответственность свою за создание в стране атмосферы ненависти к инакомыслию эти господа вряд ли чувствуют. Зато хорошо знают, кому служить и кого защищать.

Александр Добровольский, facebook.com