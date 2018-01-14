Брат Ким Чен Ына написал о «национальном воссоединении» двух Корей 16 14.01.2018, 12:52

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Ким Чен Чхоль

Государственные СМИ Северной Кореи сменили риторику?

На фоне старта переговоров с Южной Кореей главное печатное издание Трудовой партии Кореи «Нодон Синмун» сменило тон публикаций, в газете вышла статья «Яркая путеводная звезда национального воссоединения» за авторством Ким Чен Чхоля (средний сын Ким Чен Ира), пишет РБК.

Помимо восхваления лидера страны Ким Чен Ына в статье говорится о «национальном воссоединении», которое, по мнению автора, «обязательно будет достигнуто, несмотря на существующие сложности». Отмечается, что желание прекратить эру конфронтации и «вступить в новую эру единства» исходит лично от Ким Чен Ына.

«Время для севера и юга Кореи сесть лицом к лицу и начать искренний диалог об улучшении двухсторонних отношений», — говорится в статье.

Ключевой задачей для обеих стран называется сокращение военной напряженности и создание мирной обстановки на полуострове. Несмотря на то что отношения КНДР и Южной Кореи сейчас «на самом низком уровне», этого можно достичь, если «устранить взаимное недоверие».

«Настоящие межкорейские переговоры на высоком уровне являются ценным воплощением новой политики, установленной верховным лидером», — подчеркивается в статье.

Поводом для сдвига в отношениях обеих стран стало новогоднее обращение Ким Чен Ына, северокорейский лидер заявил, что страна хотела бы принять участие в Олимпиаде, которая состоится в Пхенчане, и готова к переговорам. Сеул откликнулся на слова Ким Чен Ына, и уже 9 января в приграничной деревне Пханмунджом состоялись первые с 2015 года переговоры на уровне министров, отвечающих за национальное объединение.

На переговорах делегация КНДР заявила о желании отправить на Олимпиаду своих спортсменов и художественный коллектив. Сеул в ответ предложил провести совместный проход делегаций и допустил снятие санкций с КНДР на время Олимпиады. Стороны уже договорились возобновить диалог по военным вопросам. Следующий этап переговоров состоится 15 января.

Президент Южной Кореи после старта переговоров заявил, что хотел бы лично встретиться с Ким Чен Ыном «при условии, что [встреча] будет способствовать решению ядерной проблемы и восстановлению межкорейских отношений».