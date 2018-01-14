В Мозырском районе провалился под лед и утонул 13-летний школьник 3 14.01.2018, 12:55

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Друг пытался спасти подростка с помощью палки.

Каждый год сотрудники МЧС спасают десятки людей, решивших прогуляться по свежеобразовавшемуся льду или порыбачить в самом начале или конце зимы (а лучше во время оттепели). Увы, не все случаи, когда лед не выдерживает веса человека, заканчиваются благополучно. Позавчера вечером в поселке Криничный Мозырского района произошла трагедия: под лед провалился и утонул 13-летний школьник.

«12 января в 17:23 поступило сообщение о том, что в двух километрах от поселка Криничный ребенок на озере провалился под лед. Со слов свидетелей, двое школьников гуляли по льду. В какой-то момент один из них провалился и с головой ушел под воду. Оставшийся на поверхности мальчик пытался спасти друга с помощью палки, но из-за хрупкого льда вытащить его не смог и побежал в поселок, который находился в двух километрах», сообщает progomel.by.

В 17:55 работниками МЧС при помощи спасательной доски и багра тело 13-летнего учащегося местной школы извлекли из воды и передали бригаде скорой медицинской помощи. В 18:00 была констатирована смерть ребенка.

К сожалению, 13-летний школьник стал не единственным погибшим. Двоих рыбаков, которые провалились под лед, тоже не смогли спасти.

Одно ЧП произошло в Рогачевском районе также позавчера, 12 января: местные жители около 14:30 обнаружили на озере вблизи поселка Белицк велосипед. Хозяина транспортного средства поблизости нигде видно не было. На место выехали водолазы, сотрудники правоохранительных органов. На поверхности воды был обнаружен труп мужчины. В 16:30 сотрудники Рогачевского ОСВОДа подняли из воды тело. Погибшим оказался пенсионер 1955 года рождения.

Вчера тоже не обошлось без жертв: двое взрослых мужчин провалились под лед в Смолевичском районе. Инцидент произошел на Петровичском водохранилище. В 12:12 в службу спасения поступило сообщение о том, что на водохранилище провалились под лед двое рыбаков. По прибытии спасателей было установлено, что одному мужчине помогли выбраться находившиеся поблизости люди. Второго рыбака вытащили спасатели, но, к сожалению, мужчина 1977 года рождения погиб.