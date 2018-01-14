В Казахстане мыши пообедали деньгами, лежавшими в банкомате 3 14.01.2018, 12:58

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Точная сумма трапезы не раскрывается.

Забавный случай произошел в одном из банкоматов неподалеку от столицы Казахстана Астаны, сообщают информагентства.

Парочка грызунов спряталась от непогоды в банкомате. Попавшие в необычную обстановку мышки обнаружили, что оказались в пищевом Клондайке, набитом бумагой хорошего качества.

Мыши спокойно грызли наличность, пока их не обнаружили в ходе инкассации. Многие банкноты, хранившиеся в ячейках оказались повреждены острыми резцами.

Сотрудники банка, насколько это оказалось удалось, зафиксировали номера поврежденных купюр. Мышкам же ничего не угрожает, кроме, возможно, легкого несварения. Точная сумма трапезы не называется. По некоторым подсчетам, она приближается к 100 тысячам тенге (около 600 белорусских рублей).