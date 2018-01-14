Почему курс евро вырос до максимума 2 14.01.2018, 13:19

3,644

Инвесторы все более оптимистично оценивают перспективы Евросоюза.

На мировом валютном рынке 12 января резко вырос курс евро к доллару. Взлет начался около 9 часов утра по среднеевропейскому времени, когда из Берлина стали поступать сообщения о прорыве на консультациях по формированию правительства Германии. После этого евро, колебавшийся рано утром в пятницу вокруг 1,2040 доллара США, менее чем за два часа подскочил до 1,2140 и достиг самого высокого уровня с декабря 2014 года. В России курс евро одновременно укрепился более чем на 1 процент с менее 68 до примерно 68,7 рубля, пишет dw.com.

Нетипичная ситуация: ставки растут в Америке, а валюта - в Европе

Таким образом, окончание правительственного кризиса и перспектива скорого создания стабильного правительства в крупнейшей экономике еврозоны и Евросоюза вселила очевидный оптимизм в международных инвесторов, которые начали активно скупать евро. Вернее, продолжили скупку европейской денежной единицы, поскольку занимались этим весь минувший 2017 год. За прошедшие двенадцать месяцев курс европейской денежной единицы укрепился с примерно 1,04 до нынешнего уровня в 1,21, то есть почти на 17 процентов, что для валютного рынка является весьма серьезным ростом.

Самое удивительное при этом состоит в том, что столь значительное укрепление евро происходило в ситуации, когда Европейский центральный банк (ЕЦБ) неустанно заявлял, что намерен еще долго держать свою ключевую ставку на нуле, а Федеральная резервная система США (ФРС) в 2017 году три раза повышала проценты, так что разница между уровнями ставок в США и еврозоне достигла уже 1,25-1,5 процента. Этот спред вскоре еще больше вырастет, поскольку ФРС планирует в 2018 году как минимум три дальнейших повышения ставки, причем ближайшее ожидается уже в марте.

Согласно хрестоматийной логике финансового рынка, деньги в высокоразвитых странах Запада перетекают туда, где выше процентные ставки и, соответственно, выше доходность гособлигаций. Так что в прошлом году расти, по идее, должен был бы доллар, а не евро. Тем более, что безудержный рост американских фондовых индексов, устанавливавших один исторический рекорд за другим, служил в 2017 году дополнительным мощным стимулом приобретать валюту США.

Валютный рынок стал больше думать о политике

Конечно, можно попытаться хотя бы частично объяснить нетипичное поведение международных инвесторов участившимися в прошлом году сигналами ЕЦБ о намерении постепенно сворачивать политику сверхдешевых денег. Но в том-то и дело, что пока в Европе еще только обещают со временем ужесточить денежную политику, в Америке уже реально повышают ставки. И, тем не менее, крепнет не доллар, а евро.