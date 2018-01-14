«Мне скоро 30, не замужем, активно хожу на свидания» 121 14.01.2018, 13:32

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Фото: onliner.by

Минчанка рассказала всю правду о поисках «половинки».

Александра (имя журналисты изменили, чтобы сократить количество желающих быстро жениться на красотке-героине) в отличной форме, возрасте и платье. У нее есть работа с зарплатой-мечтой среднестатистического мужчины Беларуси и машина. И много бывших ухажеров. Нет одного. При этом девушка не считает свои критерии выбора недосягаемыми, пишет onliner.by.

— Мои требования менялись с годами. Что-то становилось важнее, другое теряло приоритет. Более того, мне очень нравятся белорусские мужчины (не представляю свою семейную жизнь с иностранцем, носителем другого менталитета). Но иногда просто не везет, несмотря на то, что ты постоянно работаешь и над собой, и над своим отношением к происходящему.

Фото: onliner.by

Хотя счастье не раз казалось так близко. У Александры есть несколько историй (вот здесь — еще). Кому-то они покажутся смешными, кому-то — грустными. Героям, которые себя узнают, — даже обидными.

«Гордон Рамзи» из Амстердама

— Познакомилась с русским парнем в Tinder. На тот момент он жил и работал в Голландии. Первую встречу мы устроили на нейтральной территории в Вильнюсе, а так как все прошло хорошо, он пригласил меня к себе в гости. Первый раз я приехала на пару дней. А чуть позже он предложил приехать на подольше и купил мне билеты на две недели.

В начале моего относительно длительного гостевания сказал, что как раньше два раза в день в ресторан ходить не будем — буду иногда готовить. Это предложение я приняла с радостью: готовить я умею и люблю (по крайней мере, отзывы были хорошие).

Очень люблю итальянскую кухню. Вот и решила порадовать милого. На ужин приготовила спагетти болоньезе. Красиво сервировала стол — свечи, все дела. Но мужчина как-то без энтузиазма пищу принимал... А через пару минут говорит: «Так, ну значит, за старания — 10, за реализацию — 6. Минус 2 балла за переваренные макароны, и минус 2 — за пересоленный соус и фарш».

Фото: onliner.by

Когда я откидывала макароны на дуршлаг, то заметила, что они чуток разварились, но не придала этому значения. Соус мне не показался соленым — или разные вкусовые предпочтения в этом плане, или я переволновалась.

Ну и кульминация ужина в тот вечер: он, значит, после своей речи поднимается, берет тарелку и выбрасывает ее в мусорку. За всю жизнь такое со мной случилось впервые. Мою еду не выбрасывали никогда.

Объективно, мне, возможно, следовало собрать чемоданы и демонстративно улететь (так позже сказали все мои подруги). Но я посмотрела иначе. Во-первых, я сразу поняла, что это не мой человек. С этой мыслью, во-вторых, я могу продолжить свой отпуск, раз уж приехала. Парень-то в целом был неплохой, с отличным чувством юмора.

— Большинство свиданий происходят благодаря Tinder?

— Нет, это от скуки. Там парни рвутся сразу встречаться, а девушки, наоборот, тянут. Хочется же узнать человека, чтобы решить, достоин он твоего вечера или нет. Также я никогда не пишу первой и отвечаю только в том случае, если что-то зацепило в обращении. 50% парней пишут банальности. Гораздо активнее жизнь без приложений.

Мне кажется, лучший способ — это когда знакомят друзья. Я считаю, если у меня классные друзья, то и у них — такие же. Да и сама обстановка в таких ситуациях непринужденная. На день рождения легче сходить, чем на свидание. Так однажды ко мне пришли сестра с мужем и еще один мужчина.

Суши заказывали?

— Они сами предложили взять с собой друга, чтобы познакомить со мной поближе. Друга я уже немного знала с вечера их свадьбы. Помню, произвел хорошее впечатление, поэтому с удовольствием согласилась на предложение. И он тут представился кулинаром-любителем. А я, как вы понимаете из первой истории, это дело люблю. Предложил устроить мастер-класс по приготовлению суши. Никогда не ела вкусных суши именно домашнего приготовления — с нетерпением ждала, что он продемонстрирует.

Проблемы начались уже на этапе предварительных покупок. Парень сначала сообщил, что возьмет это на себя. Но в одном магазине, куда он отправился, не оказалось совсем ничего для суши. Из второго он звонил несколько раз — уточнить, есть ли у меня рис для суши? А уксус специальный? А коврик?..

Фото: onliner.by

Ух, вроде все купил. Приехали гости, начали готовить. Суши получились хорошие. Кульминация истории в самом конце вечера: сестра с мужем уже одевались в коридоре, а он что-то замешкался на кухне. Я не могу понять, что такое... И тут он говорит: «Слушай, а тебе коврик для суши надо?» Я: «Ну нет вроде...» Он: «Ну тогда я его возьму!.. А вот еще сыр у нас остался неиспользованный. Можно я его тоже заберу?..»

Еще чуть ранее я тактично спросила — должны ли мы что-то за продукты? Парень достал чеки, посчитал, разделил на 4 и сказал — по 10 рублей.

В общем вроде классный, но вот в такие моменты думаешь: «Нет...»

— Равноправие и все такое — не об этом ли сейчас ведутся споры?

— Если встречаются друзья, то да, все логично. Но если человек претендует на роль ухажера и поклонника, то было бы красивее, мне кажется, если бы он не стал ввязываться в дележку затрат с тобой.

— Вам приходилось платить за себя после романтического ужина в ресторане?

— Никогда. Но никогда и не предлагали платить. Со своей стороны не чувствую никакого дискомфорта. Да я в целом не за рестораны, люблю и домашнюю кухню. Если это происходит не так, как в следующей истории.

А не сильно ли у тебя высокие запросы, девушка?

— Здесь будет просто два говорящих скрина. Свидания не получилось, сами поймете почему.

Фото: onliner.by

Высокие запросы... Хорошо, конечно, что он такой честный. Я и домашнюю еду считаю огромным плюсом, если мужчина любит готовить. Но проводить первое свидание на кухне дома — не вариант для продолжения общения.

— А деньги, которые нелегко достаются? Зарплата у вашего спутника может быть меньше вашей?

— Для меня важнее не состояние мужчины на данный момент, а его потенциал.

— Нет никакого потенциала — есть факт: он получает меньше, чем вы. Перевожу: это значит, что вы будете жить на уровне его планки (выбирая ресторан, путешествие или места в театре) или доплачивать за него.

— ...Думаю, что это может быть проблемой. Или — френд-зона.

Фото: onliner.by

— Есть еще мужчины, которые любят по дому все делать, чинить. Для меня это качество — большой плюс, если вижу, что умеет и любит.

Мастер на все руки

— Я тогда только переехала на новую квартиру. Делилась новостями переезда с парнем, с которым только познакомилась. И молодой человек решил показать, какой он на все руки мастер. Вызвался собрать мне мебель. Думаю: о, мужик! Пришлось даже папу отстранить от этого дела.

Он пришел без инструмента в принципе: чем полки прикручивать собирался — без понятия. В итоге одна поставленная кое-как дверца на шкаф и рухнувшая полка.

Хотя соглашусь, что в данном случае холодный расчет все равно на стороне парня: «симпатичный», «умный», «состоятельный», «заботливый», «любит детей» против «сломал шкаф». 5 против 1. Получается, надо было брать?

— Это топ для меня — история №5. Случилась в канун Рождества и Нового года. Что уж тут говорить, не ко всем хорошим девочкам приходит тайный Санта.

Речь о формате типа «посватали». Мой знакомый решил мне подбросить один очень перспективный вариант. Мужчину я знала со времен прежней работы: мы сотрудничали с ним, и помню, он был мне симпатичен — хорошее чувство юмора, умный. Даже флиртовала иногда с ним. Но он меня не замечал тогда. А тут ему намекнули, и понеслось.

Я предложила сходить в кино. Всю неделю он очень переживал — и отчитывался по каждому шагу, например статусу билетов. Сказал, что поедет покупать их в кинотеатр. Это вызвало у меня удивление: «Удобнее ведь по карточке купить?» На что он сказал, что карточки у него нет. Я не то чтобы усомнилась в его состоятельности (я очень тактичная и все такое), просто прокомментировала, что это очень странно — не иметь карточку в наше время... Но это плохо закончилось. Кино прошло хорошо, а вот вечером получаю такой поток сообщений:

Фото: onliner.by

P. S. «Хундай» — это машина у меня такая. Hyundai Solaris. Родители купили на 27-летие...

— Я рада, что в моей жизни происходят такие истории. Все они про интересных и умных мужчин. То, что мне с ними не по пути, — это уже другое дело.

Фото: onliner.by

Ничего не обобщаю и не делаю никаких выводов — люди все разные. Никакого спортивного интереса в свиданиях у меня тоже нет. Я приверженка классического расклада и хочу найти одного человека, с которым можно было бы создать семью, завести детей и все такое. Но пока вот так получается.