Путина подменили? 15 Кирилл Сазонов, obozrevatel.com

14.01.2018, 13:40

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Кирилл Сазонов

Москва разыгрывает традиционную схему игры в доброго и злого полицейского.

На встрече с российскими журналистами российский президент внезапно возлюбил Украину. Он не говорил про незаконный захват власти, про резню, которую устроит страшная хунта на Донбассе, если разоружить боевиков, то есть не озвучил ничего из того, о чем говорил недавно на встречах с общественностью. Нет, он называл украинцев братским народом и в какой-то момент даже заплыл за буйки, брякнув про один народ, разделенный границей.

Путин даже выразил уверенность в том, что отношения между странами будут развиваться и улучшаться, как только будет решен вопрос с Донбассом. А в качестве жеста доброй воли предложил вернуть корабли, захваченные в Крыму. Вождя подменили? Раскаялся? Отнюдь. Мирная риторика хозяина Кремля – очередная маска для новой роли в спектакле. Не появилось у Путина вдруг уважение к украинской независимости и появиться не могло. Просто лобовая атака провалилась, а санкции давят все сильнее. Вот и пробует "хитрый план Б".

Москва разыгрывает традиционную схему игры в доброго и злого полицейского. Россия – добрая. Хочет развивать отношения, возвращает корабли и только ждет завершения конфликта между Киевом и Донецком. Последний тезис – ключевой в традиционной песне "нас там нет и в Украине гражданская война". Посадить за стол переговоров Киев и Донецк – давняя мечта Кремля. А Россия в этом спектакле – просто агнец и миротворец. И этот спектакль рассчитан в первую очередь на Запад, который должен оценить российскую добрую волю и ослабить санкции. Не зря в Австрии и Германии активизировались "друзья России" с призывами ослабления этих самых санкций.

Вторым фактором, который заставляет РФ активизировать мирную риторику и даже соглашаться на обмен пленными – страх перед голосованием Верховной Рады за законопроект 7163, согласно которому Россию официально на уровне закона признают агрессором, а территории называют оккупированными. Дипломатические и финансовые последствия от этого решения огромные. В первую очередь ответственность за все снабжение территорий официально ложится на оккупанта, и фраза "денег нет, но вы держитесь" тут не работает. Ну и материальная ответственность за все разрушенное и украденное – миллиарды долларов.

Будем реалистами – украинская независимость Путину поперек горла была, есть и будет. Он может прикидываться ангелом, но хвост, рожки и копытца выдают его с головой. На фоне этой очевидной игры в наперстки, которую затеял Путин, особенно умиляет его уверенность в улучшении отношений между Украиной и Россией. Которую он подтверждает тем, что товарооборот между странами вырос в сравнении с прошлым годом. Да после отказа правительства Яценюка от российского газа в 2014 году, после того, как мы от 100% поставок ядерного топлива из РФ перешли уже к 60% и продолжаем это делать, товарооборот упал ниже плинтуса. И это тенденция – от ядерного топлива мы откажемся полностью, а без боярышника тем паче проживем. А щедрый жест с кораблями – просто страх перед судами, по которым за все украденное придется отвечать. Развитие отношений? Нет уж, померла – так померла. Свой выбор между "братским народом" и братьями по разуму Украина сделала…

Кирилл Сазонов, obozrevatel.com