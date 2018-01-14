Водоканал предлагает скидку 10% на ржавую воду 6 14.01.2018, 13:45

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Скандальная история разразилась в 10 километрах от МКАД.

На горячую линию телеканала СТВ позвонили жители деревни Семково, что в 10 км от МКАД. Семковцы, которые купили квартиры в новом доме по улице Центральной, пожаловались на качество воды из крана.

Журналисты предлагают сравнить воду из крана и из бутылки – догадайтесь, где какая.

– Воду нельзя пить – она реально желтого цвета. Искупаться проблематично, потому что не знаешь, чего ждать, – рассказал журналистам Павел Гарткевич, который с женой, маленьким сыном и котиком переехал в новую квартиру несколько месяцев назад. – Постоянно покупаем воду в бутылках и в пищу применяем только ее. Многие люди обращались в [Заславский] водоканал, но там лишь сказали, что могут сделать скидку 10%. Но дело не в скидке, а в том, что ей в принципе пользоваться нельзя.

Несколько раз в месяц в умывальники и ванны новостроя Семково льется откровенно ржавая вода, говорят жильцы. Интересно, что санитарные службы, куда жаловались жители дома, признали: превышение железа в этой воде действительно есть. А в водоканале говорят, что пить ее тем не менее можно, – да еще и скидку предлагают!