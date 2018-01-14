Королевы красоты из Гродно стали за конвейер и сортировали мусор 7 14.01.2018, 13:59

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Девушки провели акцию в защиту окружающей стреды.

Первая белoрусская участница конкурса красоты «Мисс Земля» Поли Каннабис и нынешняя первая мисс Гродненского ЖКХ Оксана Шейко вместе стали за конвейер на мусоросортировочном заводе в Гродно.

По словам девушек, их пример поможет обратить внимание людей на проблемы образования и переработки мусора и вдохновить гродненцев на сортировку отходов, пишет hrodna.life.

В прошлом году Полли стала первой участницей из Беларуси на Международном конкурсе красоты «Мисс Земля» и заинтересовалась вопросами экологии, так как помимо требований к внешнему виду важным условием для конкурсанток были активный образ жизни и участие в экологических проектах в своей стране.

За время подготовки к конкурсу Поли участвовала в посадке деревьев, заменила на энергосберегающие все лампы в своей квартире, сдавала на переработку батарейки и капсулы от кофе-машины, привыкла экономить воду и электричество и не покупать в магазине пластиковые пакеты.

Девушка продолжает экологический активизм и в Гродно сотрудничает с общественным объединением «Экомониторинг». Вместе с его руководителем Евгением Филимоновым Поли приехала на завод по сортировке мусора.

Кстати, активисты «Экомониторинга» планируют проводить образовательные акции для детей и подростков. Сейчас разрабатываются игры для детских садов и листовки для школьников.

Как убедились экологи, экскурсии на завод также могут стать интересными образовательными мероприятиями. Проводить их готовы для самых разных посетителей.

Красавица из ЖКХ, Оксана Шейко, на мусоросортировочном заводе работает юристом и специализируется на экологическом праве. Но стоять за конвейером в цехе ей раньше не приходилось.

- Дома мы сортируем мусор, отдельно собираем бумагу, пластик и стекло. Если вопросы по сортировке и возникают, то касаются, обычно, больше мелочей: куда бросить «жестянку» от напитка или комбинированную упаковку. Теперь знаю, что даже если кто из горожан ошибется с выбором контейнера, на заводе все правильно рассортируют.

В начале июня, когда завод начал работать, доля отсортированного мусора составляла около 5%. Сейчас она приближается к 20%. Если же кто-то еще не начал сортировать мусор, то вдохновляйтесь примером экологических красавиц прямо сейчас.