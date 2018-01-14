По воскресеньям белорусы смогут закупаться на польских заправках 2 14.01.2018, 13:55

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Компания Orlen уже начала расширять ассортимент товаров.

Белорусы не смогут делать покупки в польских магазинах, как раньше. Польша ввела ограничения на торговлю по воскресеньям с марта 2018 года — покупки в магазинах можно будет делать каждое второе воскресенье месяца.

Дискуссия об ограничении торговли в воскресенье происходит в Польше не первый год. Профсоюз «Солидарность» высказывался за полный запрет воскресной торговли. Звучали идеи сократить рабочий день в магазинах до 14 часов. По данным опроса, проведенного в марте, 59% респондентов были против запрета на торговлю в воскресенье. 35% поддержали новые правила, пишет s13.ru.

Ежегодно белорусы оставляют в польских магазинах более 100 миллионов евро. Сокращение торговли сильно отразится на торговых сетях в пограничных регионах в восточной Польше. Но бизнес не намерен мириться с таким положением дел — поляки уже придумали, куда перенесут на эти дни продажу телевизоров, колбас и всего остального.

Польшу ожидает, пожалуй, самая масштабная реконструкция автозаправочных станций за все историю. Дело в том, что АЗС это одно из мест наряду с вокзалами и аэропортами, где разрешено торговать в любое воскресенье месяца.

Компания Orlen, владеющая широкой сетью автозаправочных станций в Польше, уже приступила к расширению ассортимента реализуемого товара на полках своих минимаркетов, которые есть практически на всех автозаправках. Не исключено, что скоро их магазины превратятся в максимаркеты, ведь уже известно, покупателям на АЗС кроме топлива будут предлагать такие товары как обувь, мясо и колбасы, бижутерию и даже предметы бытовой техники.