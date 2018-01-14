Путин сравнил мумию Ленина с мощами святых 60 14.01.2018, 14:42

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Правитель РФ заговорил о «новой религии».

Президент РФ Владимир Путин сравнил коммунизм с христианством, а помещение в мавзолей Владимира Ленина с почитанием мощей святых. Об этом он заявил в интервью для фильма «Валаам», отрывок из которого показали на «России 1», пишет newsru.com.

По словам Путина, вера укрепляла страну «в совсем жесткие богоборческие годы». Однако тогда «одновременно создавали новую религию». «Может быть, я сейчас скажу нечто такое, что кому-то может и не понравится, но я скажу так, как я думаю… Коммунистическая идеология, она очень сродни христианству, на самом деле, - свобода, равенство, братство, справедливость - это все заложено в священном писании, это все там есть», - заявил президент.

Президент РФ сравнил отношение коммунистов к Ленину с почитанием святых в христианстве. «Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции… Ну как же нет? В Афон поезжайте, посмотрите там, мощи святые есть, да и у нас вот здесь тоже святые мощи», - сообщил Путин.

«А кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали», - указал он.

«Ничего нового по сути тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело», - резюмировал президент России.

Тело вождя большевиков Владимира Ленина забальзамировано и хранится в мавзолее на Красной площади в центре Москвы. Вопрос о возможности его захоронения вновь активно обсуждался в 100-летнюю годовщину Октябрьской революции.

По данным социологов, это предложение делит россиян напополам. Осенний опрос «Левада-центра» показал, что за и против захоронения выступает ровно по 41% опрошенных.

В начале сентября правительство России не поддержало законопроект о захоронении Ленина, чем порадовало коммунистов во главе с Геннадием Зюгановым.