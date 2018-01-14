Как мошенники «разводят» белорусов при покупках через интернет 14 14.01.2018, 14:47

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В последнее время все больше людей покупают товары в сети.

Так выгодней, удобней и времени тратится меньше. Однако у каждого явления неизбежно есть обратная сторона. Перед Новым годом сетевые форумы буквально пестрили отзывами о нечестных продавцах, пишет «Вечерний Брест».

В основном, алгоритм один и тот же: товар низкого качества, сомнительный продавец, связанный с сервисным центром, который реализует ему гарантийные талоны и аннулирует гарантию при первом же обращении. В условиях, когда всю ответственность за качество обслуживания (согласно декрету № 7) возложили на бизнес, покупатель сам должен быть начеку, если не хочет остаться обманутым.

Случай 1

Одной из жертв мошенников стал недавно Влад Филиппов, лидер известной рок-группы «Слайды». Вряд ли музыкант предполагал, что дорогая покупка в интернет-магазине с белорусским доменом обернется для него серьезной проблемой. Решив сменить свой телефон, он стал искать в сети лучшее соответствие цены и качества. В конце концов заказал новый iPhone5 на сайте ProdazhaiPhone.by за 400 с лишним рублей. Получив свой мобильник от водителя маршрутки, Влад вставил свою симку и попытался активировать телефон. Тут-то и выяснилось, что аппарат уже давно активирован, гарантия на него закончилась, а батарея в нем садится после пяти коротких звонков. Такой вариант музыканта, понятное дело, не устроил, однако вернуть покупку он уже не смог. Водитель маршрутки чек Владиславу не выдал. В коробке вместо чека был лишь гарантийный талон с плохо читаемой печатью некоего ООО «ПятьДЖ».

Влад связался с продавцом, который безапелляционно ответил: телефон новый, менять не будем. Тогда музыкант обратился в суд. Как выяснилось в ходе расследования, фирма «ПятьДЖ» не продавец. Она лишь раздает распространителям свои гарантийные талоны. И никакой ответственности не несет. Круг замкнулся. Продавец, с которым связывался Влад, отключил свой телефон и закрыл сайт. Суд установил, что его страница вообще не являлась легальным интернет-магазином, а зарегистрирована была на подставное лицо.

Случай 2

А вот еще одна история, брестчанина Валерия А. Осенью он заказал на сайте shopgsm.by iPhone со встроенной памятью 64 гигабайта. Цена вопроса - 310 рублей плюс 12 за доставку. Проблемы возникли уже при встрече с курьером. Валерий заплатил ему 340 рублей (30 - за доставку). Чек ему не выдали. Перевозчик сказал, что все документы внутри. Вскрывать коробку на улице Валерий не стал. Уже дома обнаружил в посылке телефон с маркировкой iPhone, зарядное устройство, наушники и сервисную карту со штампом «интернет-магазин». В упаковке находился также прозрачный чехол, упаковочные пленки. Но не было паспорта на изделие, договора поставки, товарно-транспортных накладных, кассовых чеков и сертификатов соответствия. В итоге вместо заявленных 64 гигабайт встроенной памяти в телефоне компьютер высветил 8. А ведь от этого параметра во многом зависит цена аппарата. Наушники и громкоговоритель работали одновременно, причем громкая связь при подключении гарнитуры не отключалась. Валерий потребовал у продавца забрать товар. Однако его сперва обвинили в том, что он якобы утопил телефон в ванне, пытались направить его в некий сервисный центр для дачи заключения. Вернули деньги лишь после того, как покупатель обратился в правоохранительные органы.

Интересно, что сайт shopgsm.by работает до сих пор. На первой же странице в глаза сразу бросились тайваньские копии iPhone с предложением выбрать цвет, мощность, встроенную память. Ради интереса я кликнул на аппарат в 64 гигабайта, точно такой же, как прислали Валерию. Стоит он 260 рублей. Осталось лишь нажать кнопку «заказать».

Как не попасть на удочку интернет-мошенников? Требуйте кассовый чек и проверяйте акцизную марку!

Своими рекомендациями с нашими читателями поделилась Ирина Маркова, председатель областной организации ОО «Общество защиты потребителей»:

По закону потребитель имеет право получить в полном объеме достоверную информацию о товаре, продавце, импортере и изготовителе. Все интернет-магазины должны быть зарегистрированы в Торговом реестре, который находится на сайте МАРТ. Продавец также обязан представить документы, подтверждающие качество и безопасность товара, по требованию покупателя.

Прежде чем совершить покупку в сети, необходимо ознакомиться со всей информацией, которую предоставил продавец на сайте своего интернет-магазина. Убедиться, что он работает открыто и добросовестно. Для этого хотя бы изучить отзывы, размещенные на форумах, о его работе. Получая товар, нужно потребовать, чтобы вам продемонстрировали его работоспособность, если речь идет о техническом устройстве. И не принимайте никакие отговорки, например, что курьер торопится. Следует внимательно осмотреть внешний вид изделия, проверить наличие акцизной марки на упаковке, ведь ее отсутствие говорит о том, что телефон либо был в употреблении, либо «серый».

Обязательно требуйте кассовый чек, который продавец обязан выдать покупателю. Кроме того, при оформлении покупки продавец заполняет гарантийный талон установленной изготовителем формы. Если же все-таки товар оказался некачественным, то при грамотном поведении покупателя во время покупки ему будет проще восстановить свое право на качество и безопасность как в досудебном порядке, так и в суде. Проблем с решением вопроса через суд нет. Возможно, придется долго ждать результатов независимой экспертизы. Но ее выводы в подобных случаях на 90 % будут в пользу потребителя.