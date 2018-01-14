В Новой Зеландии открыли тренажерный зал для попугаев 1 14.01.2018, 14:50

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Таким образом птиц хотят отвлечь от попрошайничества на дорогах.

В Новой Зеландии открылся придорожный «тренажерный зал» для попугаев кеа. Так горных птиц хотят отвлечь от дорожных конусов, чтоб они не попадали под машину и и перестали попрошайничать, пишет 34travel.me.

«Спортплощадку» построили рядом с Гомеровским тоннелем (the Homer Tunnel), одной из самых опасных дорог в стране. За последние 2 года камеры наблюдения в Милфорд-Саунде часто фиксировали, как попугаи двигают дорожные конусы или другое оборудование на центр проезжей части. Из-за этого на трассах ежегодно гибнут десятки птиц.

Обеспокоенные этим орнитологи и ученые Новой Зеландии создали гимнастическую площадку: теперь у кеа есть альтернативный досуг. В «тренажерном зале» есть лестницы, качели и другой веселый инвентарь. Авторы считают, что теперь попугаи будут слишком заняты, чтоб мешать трафику, двигая конусы.

Кеа перемещают конусы ради забавы, говорят эксперты. Характер у этих птиц озорной, а игровое поведение – их фишка. Но есть и теория, что попугаи разработали стратегию: когда из-за дорожных помех встречные машины замедляются, у водителей можно попросить еды.

Кеа стали «птицей года» в Новой Зеландии в 2017 году. Сейчас горные попугаи находятся под угрозой исчезновения: из нескольких сотен тысяч их осталось 3000-7000 особей. Би-би-си назвала кеа самым умным попугаем планеты и единственным видом альпийских попугаев с высоким уровнем интеллекта.