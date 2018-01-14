США увеличат экспорт сжиженного газа втрое 3 14.01.2018, 15:04

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Крупнейшим покупателем американского газа стал Китай.

США по итогам 2017 года увеличили экспорт сжиженного природного газа в 3,6 раза - до 19,7 млрд кубометров в год, следует из данных Минэнерго страны, пишет finanz.ru.

Добыча газа увеличилась на 5%, до рекордных 774 млрд кубов. Из суммарного прироста - 39 млрд кубометров - половина была продана за рубеж в виде СПГ.

За счет роста поставок в Мексику и бума СПГ-экспорта из терминала Sabine Pass в Луизиане - первого в серии экспортных портов, которые строятся на американском побережье, - Штаты впервые за 60 лет стали чистым экспортером газа: его поставки на мировой рынок на 0,4 млрд кубических футов в день превысили закупки за рубежом, сообщила Bloomberg аналитик Управления энергетической информации Виктория Зарецкая.

В 2018 году рост добычи газа ускорится более чем вдвое, прогнозирует Минэнерго: производство вырастет на 11%, до 901,1 млрд кубометров.

Экспорт СПГ будет увеличен втрое, благодаря запуску двух новых терминалов: в 2018 году США планируют продавать 31 млрд кубометров в год, в 2019-м - 60,59 млрд кубов.

По данным на октябрь, крупнейшим покупателем американского СПГ стал Китай, на который пришлось треть всех поставок.

По данным Bloomberg, договоренность о расширении американского газового экспорта в КНР была достигнута на переговорах Си Цзиньпина и Дональда Трампа в апреле. В мае Минторг США объявил о подписании двустороннего торгового соглашения, которое расширит доступ американским энергокомпаниям на китайский рынок. Спустя неделю Cheniere Energy - пионер американского СПГ-экспорта, отправившая в прошлом году пять танкеров в Китай, - объявила, что готовит долгосрочный контракт с КНР. Вторым крупнейшим покупателем американского СПГ в прошлом году стала Южная Корея (25% всего экспорта). Кроме того, газ покупали Япония, Бразилия, Мексика.

"Верхнюю границу объёмов экспорта СПГ из США на среднесрочную перспективу можно оценить по мощности строящихся заводов - пока это около 90 млрд кубометров в год в пересчёте на газообразное топливо", - говорит аналитик Энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Александр Собко.

Пока топливо идет в основном в Азию, где цены выше. "Но значительные объёмы СПГ закупили трейдеры, которые повезут газ туда, где его можно продать с большей выгодой - а потому возможно давление и на европейский рынок, т.к. цены на газ в Европе и Азии стали очень близки. При этом, доставка СПГ в Азию из США оказывается в два раза дороже по сравнению с Европой", - отмечает Собко.

В 2017 году среди европейских стран американский газ покупали Испания, Италия, Португалия, Турция и Польша. Последняя объявила о планах полностью отказаться от российского газа с 2022 года, когда истекает контракт с "Газпромом" и перейти на норвежский газ и американский СПГ.

США намерены существенно увеличить поставки газа в Европу, лишив "Газпром" монопольного положения на рынке бывших стран советского блока, объявил президент США Дональд Трамп в ходе визита в Варшаву в июле.

"Инициатива трех морей" с участием 12 стран Евросоюза, которую анонсировал Трамп, включает строительство терминалов по приему сжиженного газа из США, а также системы газопроводов-коннекторов, по которым топливо будет поступать в Восточную Европу, Болгарию и Прибалтику. В проекте будет задействован польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце, который с 2015 года получает сжиженный газ из Катара, а в июне принял первый танкер из США. До конца года его мощность будет расширена до 7,5 млрд кубометров в год, а Польша заключит долгосрочный контракт на поставки СПГ с американской Cheniere Energy, заявил президент страны Анджей Дуда после переговоров с Трампом.

К 2019 году плавучий терминал по приему СПГ будет построен на хорватском острове Крк. Аналогичный ему терминал с 2014 года работает в порту Клайпеды.

Мощности по производству СПГ, которые запускаются в США, Австралии и других странах, увеличат глобальное предложение сжиженного газа на 200 млрд кубометров к 2022 году и приведут к избытку предложения в 100 млрд кубов за 5 лет, прогнозирует Международное энергетическое агентство в ежегодном Global Gas Security Review.

Вторая волна СПГ-революции на порядок превысит по масштабам первую, которая состоялась в 2009-11 гг после открытия заводов по сжижению в Катаре. Объем нового предложения будет эквивалентен общему объему СПГ, произведенному за последние 13 лет, оценивает Boston Consulting Group.

Полноценная торговая война может привести к обвалу газовых цен в ЕС, предупреждали ранее аналитики Bank of America.

По их прогнозу, в ближайшие 5 лет стоимость газа в Европе упадет до стоимости угля - 3,8 доллара за миллион британских тепловых единиц (БТЕ), что примерно соответствует отметке в 120 долларов за тысячу кубометров.