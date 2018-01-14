Перемены без перерыва 2 Иван Миклош, «Новое время»

14.01.2018, 15:25

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Иван Миклош

Украина впервые движется в правильном направлении.

Говорить о будущем или даже пытаться спрогнозировать будущее — всегда очень рискованное занятие. Реальность обычно отличается от любого предсказания.

2018‑й будет специфическим в Украине, поскольку речь о годе перед президентскими и парламентскими выборами в 2019‑м. В каждой демократической стране политический цикл влияет на политику. Политическая воля, решимость и готовность проводить реформы обычно слабы в этот период, главным образом потому что реформы означают неопределенность и изменения, а люди в принципе опасаются изменений. Желание предотвратить риск усиливается заявлениями популистов и групп интересов, которые ежедневно борются с реформами, а предвыборный период — и вовсе лучшее время для них.

Несмотря на это «предвыборное правило», я считаю, что ситуация в Украине специфична, и у страны нет времени для ослабления реформистских усилий. Далее я попытаюсь рассказать об этом подробнее.

Каждый серьезный прогноз должен начинаться с понимания того, где мы находимся, как и почему мы туда попали. Где сегодня находится Украина и ее реформы? Что было достигнуто и почему не было сделано большего?

Нет сомнений в том, что за четыре года после Евромайдана правительства Яценюка и Гройсмана достигли в реформах значительно большего, чем за 20 лет до революции достоинства. Страна впервые движется в правильном направлении — к дееспособной рыночной экономике и либеральной демократии. С одной стороны, сделано многое, с другой — можно сделать больше, и нужно сделать гораздо больше, чтобы иметь действительно конкурентоспособную рыночную экономику и интегрироваться в западный мир и Европейский союз.

Несмотря на значительный прогресс, этот процесс все еще не является необратимым.

Понимание достижений и неудач в реформах важно также для их сохранения, поддержки и изменений в дальнейшем.

Наилучшие результаты были достигнуты в сфере макроэкономической стабилизации, широко признанной, но не столь значимой для граждан, главным образом потому что для обычных людей она слишком абстрактна. Заметными результатами являются стабилизация государственных финансов, снижение инфляции, стабилизация валютного курса и очистка банковского сектора — это необходимые условия для экономического роста.

Еще одна область, где я вижу значительный прогресс (возможно, это кого‑то удивит),— сокращение пространства для коррупции, особенно для крупномасштабной. Произошло, по крайней мере, четыре крупных прорыва. Первый — повышение цен на газ до рыночного уровня, второй — очистка банковского сектора, третий — реформа государственных закупок, четвертый — реформа администрирования НДС и введение автоматического возмещения НДС.

То, что осталось нетронутым,— государственные предприятия. В Украине около 3,5 тыс. госпредприятий. И эти компании сегодня являются самым крупным источником коррупции, политического клиентелизма, неэффективных денежных трат, плохого управления и искажения бизнес-среды.

Частичный прогресс достигнут в развитии бизнес-среды и дерегуляции, реформе энергетики, фискальной реформе и администрировании налогов, децентрализации. В последние месяцы приняты две очень важные структурные реформы — пенсионная и реформа здравоохранения.

Прогресс есть и в создании новых институтов по борьбе с коррупцией (НАБУ, специальный антикоррупционный прокурор и НАПК), но процесс должен быть подтвержден путем защиты этих новых компаний от атак и усилий по маргинализации. Также очень важно создать специальный Антикоррупционный суд.

Еще одна важная реформа, которая так и не была принята,— земельная, особенно в том, что касается либерализации рынка земли. Она может стать огромным стимулом для инвестиций, регионального развития и роста малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве.

Поэтому приоритетными реформами для Украины являются: поддержание макроэкономической стабильности; дальнейшая реализация принятых реформ; прогресс в области приватизации; реформа земельного рынка; дерегуляция, демонополизация и, в особенности, судебная реформа и защита прав собственности.

Наконец, позвольте мне упомянуть о том, почему я считаю, что нельзя отменять или прекращать реформы в предвыборном 2018 году. Основная причина в том, что непрерывность реформ — это единственная возможность для правящих партий и политиков сохранить власть и реформы после выборов. Значительная часть украинского общества по‑прежнему требует реформ и членства в ЕС — без преемственности в реформах шансы на политическое выживание этих политиков близки к нулю.

Принципиальный момент: потенциальное замедление или прекращение реформ неизбежно приведет к невыполнению программы МВФ, а это будет означать, что Украина не сможет рефинансировать перед выборами свои долги. Неизбежные последствия — девальвация гривни и финансовый кризис. Это стало бы политическим самоубийством для тех, кто находится у власти.

Иван Миклош, экс-министр финансов Словакии, сопредседатель Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR), «Новое время»