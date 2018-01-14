Учителя: Каждый наш шаг - это отчет 8 14.01.2018, 16:07

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Учителя о том, стало ли у них меньше бумажной работы.

В конце декабря Минобразования определило список обязательных документов, которые теперь должен заполнять педагог. Например, у учителя их всего четыре, у классного руководителя — пять. Спустя две недели после нововведения tut.by поговорил с учителями и узнал, стало ли у них меньше бумажной работы.

Инна — учитель английского и немецкого языков одной из школ Брестской области. Рассказывает, что о постановлении узнала из интернета. Директор с ними это не обсуждал.

— Четверть только началась, возможно, соберут позже, — предполагает педагог. — Хотя бумажной работы у меня и раньше было немного — тематическое и поурочное планирование, журнал и дневники. В нагрузку шли только электронные дневники и журналы, куда мы дублируем информацию из бумажных аналогов.

Елена (по просьбе педагога имя изменено), математик одной из школ Фрунзенского района Минска, считает: разбирать постановление с учителями их директор не будет.

— Зачем говорить об изменениях, которых не случилось? — задается вопросом собеседница. — По сути, эти четыре-пять документов и раньше были основными. Остальные бумаги — это, скорее, разовые анализы. Например, в конце каждой четверти я, как педагог-предметник, должна посчитать, сколько детей на какие отметки по математике учится, должна подвести средний балл и сравнить с прошлой четвертью.

Кроме того, продолжает Елена, после каждой контрольной она расписывает, сколько учеников не сделало первое задание, второе и т.д. Анализирует, почему так произошло, и как она будет эту проблему решать. Все это собирает в отчет, который идет на стол завучу.

— В конце четверти я считаю, сколько уроков математики в каждом классе провела, суммирую это с уроками в предыдущих четвертях и анализирую — успею я выполнить программу за год или нет, — далее перечисляет свои обязанности Елена.

Информацию об этом педагог также сдает завучу.

— Конечно, мы понимаем: не завуч придумала этот ворох бумаг. Ей нужно отчитаться вышестоящим органам, — рассказывает Елена. — И сказать, чтобы она сама по каждому предмету и классу делала такие анализы, — неправильно и нереально. Поэтому учителя вздыхают, бурчат, но идут навстречу.

Среди бумажной писанины, говорит собеседница, в их школе есть и портфолио, которое ведет каждый учитель. Тут педагоги собирают все свои заслуги.

— Здесь находится информация по моему самообразованию. Допустим, какую проблему я изучаю, какую книгу по предмету прочла последней, — приводит пример Елена. — Эта папка нужна только на случай проверки, поэтому обычно она лежит-лежит, а когда приходит время «Ч», быстро заполняется.

А еще, не скрывает учитель, в их школе любят проводить смотр кабинетов.

— Для этого я как «хозяйка» кабинета должна оформить большую папку, где раз в год записываю, сколько у меня комплектов мебели, составляю список из хранящихся тут книг, дидактических материалов и наработок. Вопрос лишь в том, кому это нужно?

«У нас ведь миллион проверок. И на каждый вопрос проверяющего — у нас есть документ-ответ»

Евгений работает в одной из минских гимназий.

— Я, как классный, веду журнал, составляю социально-педагогическую характеристику класса… — описывает свою работу собеседник. — Бумаг от нас и раньше требовали немного. Единственное, что выходит из обязательного списка, — контроль за питанием. Но, если это «сгрузят» на завуча, ему придется нелегко. Мне несложно помочь и заполнить информацию по своим детям.

По словам Евгения, в их учебном заведении есть медиацентр, специалисты которого и занимаются аналитической работой.

— Наша же задача как педагогов — учить детей, — говорит собеседник.

Василий (по просьбе учителя имя изменено) преподает в одной из школ Ленинского района Минска. Нововведение в их учебном заведении, рассказывает, пока не обсуждали. Станут ли они в третьей четверти работать по-новому, учитель не знает.

— Кроме Министерства образования есть еще и местная власть — управление образования, у которого хватает своих требований, — говорит педагог. — В частности, управление образования Ленинского района требует много бумаг. Каждый наш шаг — это отчет.

По словам Василия, учителя, например, обязаны вести протоколы классных собраний. Тут прописывают цели встречи, какие темы обсуждали, что за решения приняли.

— Но кому какая разница, о чем мы с родителями беседуем? — возмущен классный руководитель. — Кроме того, дважды в год мне нужно посетить каждую семью класса, составить отчеты и передать их социальному педагогу. Я понимаю, если это СОПовские семьи — вопросов нет. Но зачем идти к детям в сентябре составлять акты и повторять эту же работу в январе?

Василий говорит, раз в месяц их школа участвует в различных рейдах, например, «Дети в безопасности». По итогу учителю нужно посетить минимум три семьи и написать акты.

В конце каждой четверти, продолжает Василий, он сдает анализ воспитательной работы, которую провел в классе. Например, идеологической, патриотической, гражданской.

— Все это мы фиксируем в классном журнале — хорошо, но затем мы зачем-то переписываем еще и в отдельный отчет. Для чего?! — не понимает собеседник.

Но самая странная работа, с которой столкнулся классный руководитель, — это отчет занятости детей на каникулах.

— Здесь мы фиксируем данные родителей — Ф.И.О., место работы, телефон. Хотя все это есть в каждом классном журнале, — говорит Василий. — Дальше — больше. Мы должны записать, чем все каникулы будут заниматься дети и кто за них в этот период отвечает. Но мамы и папы и сами этого часто не знают, откуда мы, учителя, будем это знать?

Объяснить такой ворох бумаг педагог может только одним — управление, школа и учителя так себя страхуют.

— У нас ведь миллион проверок. И на каждый вопрос проверяющего — у нас есть документ-ответ.