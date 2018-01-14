Naka представили свою трогательную «Игру в правду» 14.01.2018, 17:24

В альбом вошли 12 композиций.

В мемориальном музее-мастерской Заира Азгура известная группа довольно необычно презентовала 13 января свою новую пластинку. Показ состоялся в форме небольшого, почти театрального перфоманса между скульптур и бюстов тиранов и героев XX века, передает «Новы час».

«Это очень личный альбом, очень персонализированный... В нем есть та многослойность, которая очень нужна. Основная мысль даже не та, которая в песнях, а в том, что если мы выносим свои сокровенные мысли, мы всегда немного играем», - рассказала вокалистка группы Анастасия Шпаковская.

Диск подобным образом уже представляли на закрытом показе два месяца назад для тех, кто инвестировал в краудфандинговую кампанию проекта. Теперь же не только послушать, но и увидеть «Игру в правду» смог каждый желающий.

В альбом вошли 12 композиций, как и авторские, так и на слова Анны Ахматовой и братьев Стругацких.