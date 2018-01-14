ВВС: Асад применил хлор в Восточной Гуте 1 14.01.2018, 17:27

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Режим Асада неоднократно уличали в химических атаках, причем именно с использованием хлора.

При одном из обстрелов контролируемого повстанцами оазиса Восточная Гута под Дамаском войска диктатора Башара Асада применили снаряды с хлором. Такую информацию в субботу передала ВВС (перевод - graniru.org).

После атаки, рассказывали местные жители, в воздухе ощущался запах этого газа. В свою очередь, медики сообщили, что шестерых человек лечили от незначительных проблем с дыханием.

Восточная Гута, непосредственно примыкающая к сирийской столице с востока, - последняя относительно крупная территория в окрестностях Дамаска, контролируемая повстанцами. Оазис с населением около 400 тысяч человек осажден войсками диктатора с 2013 года.

В мае 2017-го Россия, Иран и Турция своим соглашением объявили Восточную Гуту одной из зон деэскалации. Несмотря на это, оазис продолжает подвергаться бомбардировкам.

В последние месяцы режим усилил блокаду Восточной Гуты. Войска Асада и союзные им нерегулярные формирования обстреливают тропы, по которым жителям местности доставляются продукты и лекарства. В гуманитарных организациях заявляли, что диктатор использует голод как оружие против местных жителей.

В ноябре 2017 года в докладе ООН сообщалось, что люди в Восточной Гуте вынуждены есть корм для скота и даже пищевые отходы. Несколько человек умерли от голода.

4 января стало известно, что не меньше 30 мирных жителей погибли от российских налетов на Восточную Гуту. 10-го числа верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн сообщил, что всего с 31 декабря от воздушных и наземных атак на оазис погибли как минимум 85 гражданских лиц. Осада Восточной Гуты, подчеркнул Зейд, привела к гуманитарной катастрофе.

На прошлой неделе в гуманитарных НПО сообщали, что в ходе атак на Восточную Гуту и другие территории, контролируемые повстанцами, за предыдущие 10 дней прямым бомбовым и ракетным ударам подверглись не меньше 10 больниц. Один из медиков отметил, что нынешние атаки - самые интенсивные за последний год.

Юсуф Ибрахим, учитель из города Хараста у западной границы Восточной Гуты, рассказал, что из-за бомбежек и артобстрелов все жители города переселились в подвалы. Рынки и другие торговые точки не работают.

Режим Асада неоднократно уличали в химических атаках на противников, причем именно с использованием хлора. Диктатор все обвинения отвергает; Москва его в этом поддерживает. В октябре - ноябре 2017 года Россия заблокировала три проекта резолюции Совбеза ООН о продлении мандата совместного механизма Организации по запрещению химического оружия и Объединенных Наций по расследованию случаев применения химоружия в Сирии.