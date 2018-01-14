ЧЕ-2018: Белорусские гандболисты сразятся с вице-чемпионами мира норвежцами 14.01.2018, 17:37

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Сегодня сборная Беларуси проведет второй матч на предварительном этапе чемпионата Европы-2018 в Хорватии.

В соперниках — обладатели серебряных нагрд ЧМ-2017 из Норвегии.

Букмекерская компания Maxline считает скандинавскую команду абсолютным фаворитом: победа белорусов — 10.56, ничья — 14, победа норвежцев — 1.13.

Группа "В": Франция — 2 очка (1 игра), БЕЛАРУСЬ — 2 (1), Норвегия — 0 (1), Австрия — 0 (1).

14.01. Австрия — Франция (20.15), Норвегия — БЕЛАРУСЬ (22.30)

16.01. Франция — БЕЛАРУСЬ (20.15), Норвегия — Австрия (22.30)