«Все трое оказались не его дети» 6 14.01.2018, 17:55

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Почему в Гомеле сдают анализы ДНК на отцовство?

Не будем скрывать, что в наших реалиях анализ на отцовство — вынужденная крайняя мера, когда другие аргументы заканчиваются. За год по Гомельской области делаются сотни анализов ДНК. Можно долго и тщательно изучать технический процесс самого анализа, но нас интересует, что же приводит людей узнать правду — чьих детей они растят, или достанется ли наследство биологическим внукам. Именно эта информация всегда скрыта от чужих глаз, ведь посудите — кому хочется публично признаваться в том, что в их семьях живут недоверие и сомнения. Но есть и истории со счастливым концом, пишет gomel.today.

Поднять завесу тайны и скрытой информации, мы попросили Жанну Стрибук — директора медицинского центра, который профилируется на сдаче анализов ДНК. Без имен, конкретики и дат. Только жизненные истории, с которыми сталкивалась Жанна за годы своей работы с анализами ДНК в Гомеле.

Но все же коротко про анализ ДНК: для того чтобы сдать анализ ДНК достаточно взять образец слюны ватной палочкой. Его можно сдать как в самом центре, так и прислать почтой. Вся процедура может проходить анонимно по желанию клиентов центра. Есть три вида исследований — родители и дети, бабушки и внуки, тети и дяди с племянниками. Результаты приходят от десяти дней до двух недель. Приблизительная стоимость стартует от 200 рублей. В месяц в Гомеле делается от 20 анализов ДНК.

Родственники из России

Женщина, назовем ее Галина (в большинстве случаев все анализы сдаются анонимно), родом из Гомельской области, уехала в 60-тые работать на Север. У нее был единственный сын, который лет десять назад приезжал навестить родственников в Беларусь. Во время поездки у мужчины случился роман, который он решил скрыть от матери. Вскоре мужчина, единственный сын Галины, погибает, и спустя некоторое время на поверхность всплывает информация, что где-то под Мозырем у него есть сын. На тот момент Галина была полностью одинока, уже в возрасте, и за годы своей жизни, заработав определенное имущество, очень обрадовалась таким новостям.

Но для начала решила убедиться, а точно ли это ее внук. Для этого она лично приехала в Беларусь, нашла маму ребенка. На тот момент ребенку было 6 лет. Предварительно связавшись с центром можно ли установить родство, если отца ребенка нет в живых. Работники центра, затаив дыхание, ждали результатов анализа, потому что на тот момент это был первый случай исследования ДНК по программе «бабушка-внук». Анализ пришел положительный. В этой истории хэппи-энд. Бабушка обрела единственного внука, которому с чистой совестью завещала все свое нажитое имущество.

Папа и трое детей

Анонимно в центр обратился мужчина вместе со своими тремя сыновьями. Анализ делался без участия матери. Старшему ребенку было около двенадцати лет, младшему около четырех. Результаты были получены как раз под Новый год. На тот момент центр рассылал все результаты, чтобы закрыть отчетность ушедшего года. Уже на выходе из центра, Жанну остановили сотрудники и попросили ее лично сообщить о результатах анализа отцу троих детей, потому что сами работницы не знали, как это объявить мужчине.

На каждого ребенка был сделан отдельный анализ. И по результатам анализа ДНК на отцовство — он не является отцом всех троих детей. Жанна заранее сформулировала речь, чтобы минимально шокировать человека. В телефонном разговоре мужчину пригласили прийти в центр за результатами, но он попросил озвучить их по телефону. «Отцовство не подтверждено относительно всех твоих детей». — Сказала Жанна. После последовала пауза и ответ родителя: «Это самая лучшая новость за этот год!»

Что стояло за этой фразой остается только догадываться.

Есть еще порох в пороховницах

Ноябрь месяц. Двери центра открывает женщина за сорок, под руку державшая глубоко пожилого мужчину, лет за семьдесят. Сразу работники центра подумали, что это классическая ситуация, когда дочь нашла своего отца, воссоединилась семья, но решили подтвердить это анализом ДНК. Но помявшись с ноги на ногу, женщина подошла в стойке регистрации и рассказала свою историю:

«Это мой отец. Это точно известно и без анализов. Но недавно он сознался, что у него родился ребенок. Год назад у него была связь с женщиной, которая месяца два назад родила ребенка. Но буквально две недели назад мать этого ребенка умерла. Женщина вела аморальный образ жизни. Ребенок оказался в Доме малютки. И мы хотим знать, наш ли это ребенок или нет. Если наш — мы заберем его к себе, и я буду воспитывать его вместе со своими детьми. Не правильно это, если у ребенка есть отец, чтобы он там находился».

Предполагаемый отец ребенка был 37 года рождения. Работники центра сразу отказывались верить, ведь с трудом можно представить себе всю ситуацию происходящего, когда перед тобой сидит очень и очень старый человек, который передвигается при поддержке своей дочери. После беседы с мужчиной, в которой он подтвердил полноценный половой акт, было решено взять мазок слюны у ребенка.

Результат анализа ДНК на отцовство — положительный. Продолжение истории работникам центра неизвестно, но все искренне надеются, что ребенка забрали в семью. Мужчина 80 лет стал отцом. Его дочь получает братика младше ее на 40 лет. А внуки этого мужчины получают дядю, которого они старше лет на 15.

Блудный отец

Есть картина «Блудный сын», а в этой ситуации главным героем стал отец, который под свою старость решил вспомнить про своих детей. К тому моменту мать детей давно умерла, дети выросли, стали обеспеченными и самостоятельными. И внезапно на их пороге появляется отец, которого они никогда не знали, но который на заре своей пенсии решил позаботиться о своем благосостоянии. Дети обратились в центр, чтобы разобраться в этой ситуации. Отцовство подтвердилось. Как поступили дети со своим новоиспеченным отцом тоже неизвестно, а жаль.