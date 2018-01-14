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Google назвал победителя выборов президента РФ

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  • 14.01.2018, 18:03
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Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

В поисковой выдаче Google по запросу «президентские выборы в России» в правой части экрана демонстрируется краткая справочная информация о голосовании.

Победителем выборов в этом блоке назван Владимир Путин, хотя до самих выборов еще два месяца, передает «Медуза».

По какой причине это происходит, непонятно. Такой же результат Google выдает по запросам «выборы 2018», «выборы президента 2018» и нескольким другим. По запросу «президентские выборы в России 2018 победитель» Google первым результатом показывает блок, в котором говорится, что победил на еще не состоявшемся голосовании Владимир Путин.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Об участии в них объявили Владимир Путин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак и многие другие. Также о намерении избираться объявлял оппозиционный политик Алексей Навальный, но его ЦИК не допустил к выборам из-за судимости. Навальный утверждает, что это решение незаконно.


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