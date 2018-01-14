В Перу произошло мощное землетрясение, которое может привести к цунами 3 14.01.2018, 18:21

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Геомагнитная служба США зафиксировала землетрясение силой 7,3 балла.

Геомагнитная служба США зафиксировала землетрясение силой 7,3 балла в 124 км к юго-западу от города Пукио в Перу, пишет Metro.

Должностные лица в Перу предупредили, что существует возможность цунами на территории в радиусе 300 км от эпицентра землетрясения. Цунами угрожает побережьям Перу и Чили. Ожидается, что западному побережью США цунами не угрожает.

В Перу возможно цунами в радиусе 300 км от эпицентра землетрясения

Фото: ЕРА

Сообщений о жертвах землетрясения из Перу не поступало, хотя некоторые здания, вероятно, были повреждены. Фотографии повреждений опубликовала в Twitter пользователь Villonse.