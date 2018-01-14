Как делают царское золото в Гродно 2 14.01.2018, 18:32

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Мечислав Царь

Гродненский ювелир не только безошибочно определит подлинность благородного металла, но и выполнит любой каприз заказчика.

Эксклюзивные золотые украшения с клеймом мастера — популярные подарки к празднику. За 40 лет работы ювелиром гродненец Мечислав Царь не только безошибочно определит подлинность благородного металла, но и выполнит любой каприз заказчика: одни ради подарка дорогому человеку жертвуют своими золотыми коронками, другие спешат переплавить утратившую актуальность печатку во что-то более изящное и оригинальное, пишет sb.by.

Золото всегда в моде, а вот вкусы меняются. Ювелир ОАО “Гродно Рембыттехника” Мечислав Царь, стоявший у истоков гродненской ювелирной школы, об этом знает не понаслышке:

— В 1990-е некоторые клиенты заказывали золотые цепи весом двести граммов и кресты огромных размеров. Сегодня запросы стали поскромнее. В ходу классические кольца, кулоны, сережки. Нередко заказывают и крестики, особенно в подарок детям к первому причастию. Молодожены просят выгравировать на кольцах имена или дату свадьбы. Каждый такой заказ для меня особенный, всегда мой мысленный посыл — на счастье.

— Некоторые люди полагают, что золото впитывает в себя энергетику хозяина, особенно негативную. Вы в это верите?

— Верю. Но когда при температуре 1076 градусов оно проходит плавку, все плохое сгорает. Золото огненным солнцем катается в тигле, буквально излучая чистоту.

Мечислав Иванович — тот самый редкий мастер, который имеет свои эксклюзивные работы. Большая часть образцов изделий, которые сегодня предлагает заказчику ювелирная мастерская ОАО “Гродно Рембыттехника”, — его авторские. А начиналось все в далеком 1977 году, когда в Гродно из России приехал после окончания Красносельского училища по художественной обработке металлов Валентин Лазук. Он начал создавать первую в области ювелирную мастерскую, а вместе с ней и школу мастеров. Пригласил попробовать новое дело друга Мечислава, который на тот момент работал наладчиком оборудования на заводе карданных валов.

Мечислав Иванович до сих пор помнит все в деталях:

— До того как стал ювелиром, я особых талантов в себе не ощущал. А тут на работу бегом хотелось бежать. Нас тогда было пятеро учеников, некоторых, к сожалению, уже нет в живых. Мои коллеги, с которыми вместе прошли все эти годы в профессии, — Владимир Шимак и Анатолий Эйсмонт. Да и все молодые ювелиры в Гродно — из нашего “гнезда”. Но, к сожалению, немногие ученики остались в профессии, некоторые подались в бизнес.

На самом деле процесс обновления золота очень трудоемкий и невероятно захватывающий. Для начала лом от заказчика поступает в кладовую. Затем его нужно строго довести до 583-й пробы, а для этого расплавить в специальных графитовых тиглях и отправить в лабораторию для анализа. Ювелир получает золото в слитке и только после этого начинается творчество. Например, нужно сделать цепь. Вновь драгметалл переплавляется специальной горелкой при температуре 1076 градусов, затем из него вытягивается проволока и изготавливаются звенья. В основном вручную. Кольцо же рождается из резиновой формы, которая заполняется воском для получения модели. Так называемая восковая опока затем заливается гипсом, который после высушивания выталкивает воск. В разогретую гипсовую опоку заливается золото, затем гипс вымывается и золотое изделие попадает в чистом виде к ювелиру для доработки. Когда заказ готов, наносятся клеймо мастера и именник мастерской. В Государственной инспекции пробирного надзора на готовых изделиях проставляется проба. Мастерские практикуют и обмен золота на уже готовые изделия.

В наши дни в ювелирное дело приходят компьютерные технологии. Речь идет о 3D-моделировании ювелирных изделий. Под ним подразумевается создание с помощью специализированного программного обеспечения точной компьютерной копии будущего украшения для последующего изготовления восковой модели на фрезерном станке с ЧПУ или восковом 3D-принтере. Мечислав Иванович об этой новинке тоже наслышан, однако небольшой мастерской о ней приходится лишь мечтать.

Во все времена популярны украшения с бриллиантами. Но мастер имеет право работать лишь с теми натуральными камнями, которые приносит заказчик, например, бриллиантами, купленными в Национальном банке. И только в присутствии заказчика вставляет их в готовую оправу.

Сколько золота прошло за сорок лет через его руки, Мечислав Царь подсчитать затрудняется. Говорит, что трепета перед этим металлом у него нет и относится к нему совершенно обыденно: “А ценен он для меня тем, что доставляет людям радость”.