Самый страшный сценарий для Путина

Самый страшный сценарий для Путина1
- 14.01.2018, 18:41
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Выяснилось, кого санкции США обезвредят первыми.
Воплощается в реальность сценарий, которого больше всего боялся президент России Владимир Путин.
Так прокомментировал "Обозревателю" американский политолог Питер Залмаев ситуацию с санкционным списком США, который опубликовал российский политик Олег Митволь.
"Это так называемые "умные" санкции, которые нацелены на непосредственное окружение Путина", - сказал политолог.
По его словам, на Западе всем очевидно, у кого какие активы и кому они принадлежат.
Питер Залмаев напомнил о ситуации с Сергеем Ролдугиным – музыкантом и другом Путина, который стал центральной фигурой сети офшоров, контролируемых стратегическими предприятиями России.
"Данные санкции как раз и бьют по так называемым "музыкантам Кремля" с целью настроить их против Путина", - сказал Залмаев.
По его мнению, исходя из ситуации с санкциями, Путин очень просчитался во время выборов президента США.
"Путин вмешивался в президентскую кампанию Хиллари Клинтон, пытаясь ее подпортить, и в качестве ответа получил ожесточение санкций от "Республиканской партии", которая теперь пытается очистить свою репутацию", - заявил политолог.
Он также добавил, что повлиять на сложившуюся ситуацию, президент России не сможет.