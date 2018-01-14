Самый страшный сценарий для Путина 1 14.01.2018, 18:41

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Владимир Путин

Выяснилось, кого санкции США обезвредят первыми.

Воплощается в реальность сценарий, которого больше всего боялся президент России Владимир Путин.

Так прокомментировал "Обозревателю" американский политолог Питер Залмаев ситуацию с санкционным списком США, который опубликовал российский политик Олег Митволь.

"Это так называемые "умные" санкции, которые нацелены на непосредственное окружение Путина", - сказал политолог.

По его словам, на Западе всем очевидно, у кого какие активы и кому они принадлежат.

Питер Залмаев напомнил о ситуации с Сергеем Ролдугиным – музыкантом и другом Путина, который стал центральной фигурой сети офшоров, контролируемых стратегическими предприятиями России.

"Данные санкции как раз и бьют по так называемым "музыкантам Кремля" с целью настроить их против Путина", - сказал Залмаев.

По его мнению, исходя из ситуации с санкциями, Путин очень просчитался во время выборов президента США.

"Путин вмешивался в президентскую кампанию Хиллари Клинтон, пытаясь ее подпортить, и в качестве ответа получил ожесточение санкций от "Республиканской партии", которая теперь пытается очистить свою репутацию", - заявил политолог.

Он также добавил, что повлиять на сложившуюся ситуацию, президент России не сможет.