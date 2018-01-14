Группа «Палац» отпраздновала щедрый вечер 14.01.2018, 19:45

Фото: euroradio.fm

Олег Хоменко представил свои лучшие рождественские песни.

13 января в клубе «Граффити» группа «Палац» во главе с Олегом Хоменко праздновали щедрый вечер. Команда представила свои лучшие рождественские песни (а их за 25-летнюю историю группы накопилось очень много), сказку «Солдат-доктор» и позвала разнообразить концерт ряженых, передает «Еврорадио».

Как известно, вечер 13-го января белорусы считают щедрым: хозяева ставят на стол богатую кутью, а к ним приходят щедровать ряженые с песнями и козой.

Фото: euroradio.fm

Фото: euroradio.fm

Фото: euroradio.fm

Фото: euroradio.fm

Фото: euroradio.fm