В 2018 году биткойн потребит больше электричества, чем Аргентина 11 14.01.2018, 20:14

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В этом году майнинг биткоинов будет потреблять 0,6% мирового количества электроэнергии.

Аналитики банка Morgan Stanley предупреждают — в этом году майнинг биткоинов будет потреблять 0,6% мирового количества электроэнергии. По расходу электричества криптовалюта обойдет Аргентину и превзойдет ожидаемое только в 2025 году потребление электроэнергии всеми электромобилями мира, пишет hightech.fm.

В своем письме к клиентам аналитики Morgan Stanley предупредили, что уже в этом году расход электроэнергии на майнинг биткоинов вырастет в разы. «Мы прогнозируем, что в 2018 году на добычу криптовалюты уйдет больше электричества, чем на заряд всех электромобилей в 2025 году», — цитирует экспертов Business Insider.

В 2018 году майнинг потребует около 125 ТВт*ч. В то же время к 2025 году на подпитку электрокаров во всем мире также понадобится не более 125 ТВт*ч.

На данный момент майнеры криптовалюты потребляют 0,2% от общего числа электроэнергии в мире, но за 12 месяцев этот показатель может вырасти до 0,6%, что уже превышает расход многих стран. По оценкам аналитиков британского сервиса Power Compare, в 2017 году майнеры обошли по потреблению электроэнергии 159 стран.

Однако специалисты по энергопотреблению сомневаются в точности этих данных. Рассчитать расход электричества можно только собрав сведения у самих майнеров, а сделать это невозможно. Любые другие расчеты ученые признают гипотетическими.

В то же время ни Morgan Stanley, ни Power Compare не учитывают при своих подсчетах другие криптовалюты. А значит, реальные показатели могут быть значительно больше.

Аналитики банка полагают, что возросший спрос на электричество открывает новые возможности для бизнеса тем компаниям, которые работают с источниками возобновляемой энергии. Некоторые регионы могут стать центрами добычи биткоинов, хотя до этого занимались майнингом в ограниченных масштабах. К этой категории эксперты относят города на Среднем Западе и Северном Западе США.