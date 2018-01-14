Опубликовано видео сильного землетрясения в Перу 14.01.2018, 21:00

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Фото: twitter

У южных берегов Перу зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,1 баллов.

В YouTube опубликованы видео, на которых запечатлен момент происшествия.

Подземные толчки ощущались в 42 километрах к юго-западу от населенного пункта Акари в регионе Арекипа. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров, передает «Апостроф».

Власти страны предупреждают о вероятности цунами на территории в радиусе 300 км от эпицентра землетрясения.

По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек, еще 20 человек получили травмы. Сообщается, что женщина погибла из-за упавшего на нее камня.

В прибрежной зоне от землетрясения разрушились некоторые дома и дороги.