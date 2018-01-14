Украине прогнозируют 3-е место в мире по росту зарплат в 2018 году 3 14.01.2018, 21:08

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Эксперты консалтинговой компании Korn Ferry назвали топ-10 стран мира по росту реальной заработной платы.

Эксперты американской консалтинговой компании Korn Ferry отдали Украине третье место в рейтинге топ-10 стран мира по росту реальной заработной платы в 2018 году.

Об этом сообщает Finance.ua.

На первом месте Индия с прогнозом роста в 4,7% по сравнению с 4,8% в прошлом году. С прогнозом в 4,6% второе место занимает Вьетнам.

Третье место за Украиной. В этом году аналитики прогнозируют рост зарплат на уровне 4,4% по сравнению с 1,9% падением в 2017 году.

Эксперты отмечают, что основу украинской экономики составляют многоотраслевая промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг.

«С 2014 года в стране падает промпроизводство — больше всего пострадали отрасли, основной потенциал которых сосредоточен на востоке страны: производство кокса и продуктов нефтепереработки, химической, металлургической продукции, продукции машиностроения», — констатируют в Korn Ferry.

Замыкают пятерку лидеров Китай и Индонезия, где рост ожидается на уровне 4,2% и 3,4%.

Далее следуют Бразилия с 3,3%, Россия с 3%, Казахстан с 2,8%, Болгария с 1,8% и Италия с 1,8%.