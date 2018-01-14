Пропагандисту из РФ запретили въезд в ЕС по запросу Польши

Пропагандисту из РФ запретили въезд в ЕС по запросу Польши5
- 14.01.2018, 21:28
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По словам российского пропагандиста, его готовят к депортации из Германии.
Российскому политологу и пропагандисту Олегу Бондаренко отказали во въезде в ЕС на паспортном контроле в аэропорту Берлина «Тегель». Об этом он сообщил по телефону ТАСС.
«По запросу Польши мне запрещен въезд на территорию стран Европейского союза без объяснения причин. Запрет действует три года», - сказал он.
Как он сообщил, в Берлин его пригласила немецкая Левая партия для участия в политическом мероприятии.
Также, по словам Бондаренко, правоохранители в настоящее время готовят его к депортации. Под конвоем пропагандиста из переправляют в другой аэропорт Берлина - «Шенефельд».
«Был там (в Польше - ред.) три года назад и ничего не писал об этой стране в последнее время», - отметил он, пытаясь прокомментировать причину запроса Варшавы на запрет въезд в страны ЕС.
Бондаренко является директором российского Фонда прогрессивной политики, а также пишет авторские колонки в ряде пропагандистских российских изданий.