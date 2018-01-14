Пропагандисту из РФ запретили въезд в ЕС по запросу Польши 5 14.01.2018, 21:28

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Олег Бондаренко

По словам российского пропагандиста, его готовят к депортации из Германии.

Российскому политологу и пропагандисту Олегу Бондаренко отказали во въезде в ЕС на паспортном контроле в аэропорту Берлина «Тегель». Об этом он сообщил по телефону ТАСС.

«По запросу Польши мне запрещен въезд на территорию стран Европейского союза без объяснения причин. Запрет действует три года», - сказал он.

Как он сообщил, в Берлин его пригласила немецкая Левая партия для участия в политическом мероприятии.

Также, по словам Бондаренко, правоохранители в настоящее время готовят его к депортации. Под конвоем пропагандиста из переправляют в другой аэропорт Берлина - «Шенефельд».

«Был там (в Польше - ред.) три года назад и ничего не писал об этой стране в последнее время», - отметил он, пытаясь прокомментировать причину запроса Варшавы на запрет въезд в страны ЕС.

Бондаренко является директором российского Фонда прогрессивной политики, а также пишет авторские колонки в ряде пропагандистских российских изданий.