Появилось видео с самолетом, застрявшим на краю обрыва в Турции 14.01.2018, 21:31

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Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял в грязи на краю обрыва.

В Сети появилось видео из турецкого Трабзона, где пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял в грязи на краю обрыва.

Как отмечает телеканал Sky News, инцидент произошел с самолетом авиакомпании Pegasus Airlines, прибывшим из Анкары. На борту находились 162 человека, никто не пострадал.

Пассажиры были эвакуированы, аэропорт продолжил работу в штатном режиме. Причина ЧП пока не известна.