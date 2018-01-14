«Боюсь показаться идиотом, но в свободное время я читаю» 6 14.01.2018, 21:50

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Как отдыхают белорусы, которые вообще не пьют.

Тех, кто не пьет и не курит, в обществе часто воспринимают с опаской. Если ты пришел в бар и заказал бокал воды, тебя обязательно спросят, все ли в порядке. В изысканных компаниях человек, бросивший пить или курить, скорее всего, становится объектом социального изучения. Кyky.org рассказывает о том, как проводят свободное время люди, чья жизнь проходит по ту сторону бара.

Піт Паўлаў, музыка, удзельнік гуртоў N.R.M., Pete-Paff, Garadzkija: «Калі вярнуўся з войска, усе знаёмыя ўжо бухалі»

«У Савецкім саюзе людзі бухалі па хатах усесь вольны час. Збіраліся кампаніямі, набывалі у крамах алкаголь, ен быў танней, чым у барах, таму сядзелі дома. Зараз, мне падаецца, іншая культура – не сядзець па хатах, а гуляць па горадзе. І гэта добра. Сітуацыя паляпшаецца. Сярод моладзі з'явілася шмат людзей (не спартоўцаў), якія ў вольны час займаюцца спортам – проста трэніруюцца, сочаць за харчаваннем, абмяжоўваюць колькасць ужывання алкаголю – гэта добра. Думаю, некаторым здаецца, што людзі ўвесь час п'юць, паколькі з'явіліся сацыяльныя сеткі і ўсё стала бачна. Але гэта было і раней.

Чаму не п'ю менавіта я? Да войска я прафесійна займаўся спротам – плаваннем, гімнастыкай, грэка-рымскай барацьбой. У спартоўцаў было не прынята піць – такая дысцыпліна – і я ганарыўся, што так магу. Калі вярнуўся з войска, усе знаёмыя ўжо бухалі, мне падабалася, што я ад іх адрозніваюся. Людзям было цяжкавата са мной, я прыходзіў у кампанію і не піў дэманстратыўна. Пасля стаў рабіць інакш: трошкі наліваў, прыгубляў, рабіў выгляд, што п'ю – усе супакойваліся. Цікава, да гэтага часу шмат хто распавядае, дзе і як са мною бухаў. Людзі, якія мяне добра ведаюць, смяюцца.

Многія мае паплечнікі-музыкі прайшлі праз алкагалізм. Шлях з гэтага адзін: проста завязаць. Завязаць на сто адсоткаў, а не часова. Мне не падабалася б, напрыклад, працаваць з такімі людзьмі. Метабалізм маладых людзей часам дазваляе бухаць, займацца сэксам па-п'яні, а ранкам ісці на працу. Такія людзі нават бываюць прыемнымі. Але гэта тычыцца выключна зусім маладых. Здароўе губляецца вельмі хутка. Пасля людзі пачынаюць імгненна п'янець, губляюць прыгажосць і ператвараюцца ў п'яных уродаў – і дзяўчаты, і хлопцы. Потым такім сорамна за тое, што я цвярзы быў побач з імі.

Фото с сайта kyky.org

Што тычыцца вольнага часу – бары ненавіджу. Сустракаюся выключна па справах, зараз так прынята. Можам папіць кавы ці нешта нават з'есці, паразмаўляць – усё. Сядзенне ў бары апраўдана толькі адным – нажрацца разам ці пошукам сэкса. Мне гэта не цікава. Гаворка пасля пэўнай колькасці алкаголю губляе сэнс, ператвараецца ў мычанне, п'яны сэкс я не люблю. Я больш люблю ўсё цвярозае: сэкс; гаворкі пра мастацтва, музыку, адносіны, нават розныя плёткі – але не па-п'яні. Увогуле, люблю інтэлектуальныя размовы. Тры разы на тыдзень хаджу на барацьбу. Люблю хадзіць на чужыя канцэрты ці граць свае песні. Калі мы збіраемся на кухнях, то гатуем нейкую ежу, п'ем гарбату-каву, размаўляем, часам ладзім ютуб-вечарыны, паказваем адзін другому цікавую музыку, я нешта магу паіграць. Акрамя гэтага, люблю амерыканскія і ангельскія серыялы. Да таго ж падабаюцца пешыя доўгія шпацыры па горадзе. Часам праходзім па дваццаць кіламетраў. Я вельмі люблю Менск і мне цікава знаходзіць у ім нешта новае».

Яна Мицкевич, журналист-фрилансер: «Если от тебя разит алкоголем, с тобой просто не будут танцевать»

«В моей жизни никогда не было много алкоголя. Конечно, он присутствовал дома на праздники, был порой в компании с друзьями. Но я никогда не пила много и ничего крепче вина. Просто не испытывала в этом потребности. С возрастом менялись предпочтения, а с ними – и компании. В какой-то момент просто поняла, что в компании, где пьют, чувствую себя неловко, не разделяю этого угарного веселья. Банальный случай, когда трезвый пьяного не поймет. С моей стороны это не презрение, не отвращение... Просто не мое. Я никогда не испытывала того расслабления или забытья, которые якобы должны наступать при употреблении алкоголя. При этом другие вещи в жизни отлично поднимали мне настроение, помогали расслабиться или забыть о неприятностях. Когда был трудный период в жизни, занялась танцами – сальса, бачата и прочие латиноамериканские ритмы. В Минске есть своя танцевальная тусовка, она довольно большая. Несколько раз в неделю проходят вечеринки в клубах, куда народ из разных танцевальных школ приходит потанцевать. Там ноль процентов алкоголя. Все элементарно – если от тебя разит алкоголем, с тобой просто не будут танцевать, так как это физически неприятно. Грустных лиц при этом там не видно. Зато люди знакомятся, дружат и даже завязывают отношения. Танец – лучший антидепрессант. Второй я нашла в холодной воде. Однажды было совсем худо. Подруга приехала и увезла в купель в Логойске. Позже я стала ездить туда почти каждую неделю, в том числе в январе в минус десять. Окунулся с головой в ледяную воду пару тройку раз – и вышел пьяный-пьяный и счастливый, вне зависимости от того, в каком настроении заходил. А после – чай с медом или с травами. Такие жизненные предпочтения привели к новым людям, которые не спрашивают, почему ты не пьешь. В их компании просто не наливают.

Когда я работала в Минске, приходилось часто ездить в командировки, где нередко предлагали выпить то за приезд, то за знакомство. Отказывалась всегда, и довольно категорично – натренировалась говорить «нет» и не обращать внимание на попутные вопросы. Я не объясняла, почему не пью. Боюсь, что даже самой себе четко ответить не смогу. Наверное, просто не испытываю потребности. Мне и так весело.

Фото с сайта kyky.org

Два последних года я живу в Швеции. Естественно, круг общения изменился, но алкоголя не стало больше. Во-первых, он стоит здесь в разы дороже. Поэтому здесь не принято пить в гостях. Разве что по совсем особым случаям и в самой близкой компании. Нет и этих шумных пьяных компаний молодежи. Или мне просто посчастливилось их не встречать. Слышала, что молодежь ездит попить пиво в соседнюю Данию. Но это только в южной Швеции, что граничит с Данией. В то же время полно молодежи на велосипедах.

Со временем я отвыкла от алкоголя и пьяных компаний. Запах алкоголя мне физически неприятен. Поведение пьяных людей – тоже. Да, я зануда и признаю это. Но в свое оправдание скажу, что больно порой смотреть, как алкоголики гробят свою жизнь и жизни своих близких. А в то, что алкоголь помогает снять стресс и поднять настроение, уж простите, не поверю. Стресс снимает физическая нагрузка, а настроение поднимают люди рядом».

Дмитрий Зарихта, программист: «Людей настораживает, если появляется некто, отличный от стаи»

«Действительно, не пью, не курю. Причин этому явлению не знаю. Не пошло с детства – да и всё тут. Есть люди, которых настораживает, когда рядом кто-то не пьёт – как и в любом кругу общения, если появится некто, отличный по каким-то признакам от стаи.

Боюсь показаться идиотом, но в свободное время читаю (без ума от Чехова), занимаюсь танцами (сальса). Думаю, что это не совсем равноценная замена спиртному. Если тех, кто пристрастился к алкоголю, заставить читать классику, заниматься танцами, начать задумываться, в конце концов, то пьянство станет беспробудным. Чем еще увлекаюсь? В бассейн хожу иногда. Готовить люблю. Да и у меня трое детей. Им внимание нужно. Какое тут свободное время? Выпить и сходить с друзьями даже некогда (улыбается).

К своим 42 годам чувствую себя в компании выпивающих абсолютно нормально, с пониманием. До этого возраста были разные периоды, один из самых продолжительных – это попытки словами и убеждениями сделать друзей и знакомых менее зависимыми от этого «приятного» времяпрепровождения. Попытки прекратились после того, как понял, что у меня счастья в жизни не на много больше, чем у них».

Юлия Колчина, преподаватель йоги в студии Yoga Spot, райдер: «Мой отпуск не выглядит, как алкотрэш в отеле «всё включено»

«Я никогда даже не пробовала курить, несмотря на то, что и друзья в компании, и лучшие подруги время от времени курили. У меня не было ни любопытства, ни малейшего желания. Всегда понимала, что это вредно для здоровья, плохо для кожи, да и просто мне неприятен запах – после каждой вечеринки или концерта первым делом мне хотелось вымыть волосы, пропитанные этим запахом, а всю одежду вынести или на балкон, или тут же закинуть в стиральную машину.

У меня профессиональное техническое образование в области телекоммуникаций, помимо ВУЗа, еще и ряд тренингов и курсов, я вела свой блог, писала в несколько журналах о йоге и ЗОЖ. В технических сферах большинство учащихся – парни, во время учебы наши компании особо правильными не казались, всегда вокруг были дымящие одногруппники, которые зазывали всю группу на пиво. Я ходила, но пила кофе. Меня никогда не останавливало от общения, что больше половины бокала пива в меня вряд ли влезет, и мне не вкусно. Да и пол бокала сухого вина – это максимум, что за встречу смогу в себя впихнуть. Кроме того, уже девять лет я занимаюсь йогой.

Фото с сайта kyky.org

Сейчас я практикую Аштанга йогу шесть дней в неделю и являюсь частью команды минской студии Yoga Spot. Часть моего времени в зимнее время года занято катанием на сноуборде. Уже восемь лет я езжу в большие горы минимум один раз в год, в остальное время приходится довольствоваться местными и литовской Snow Arena, где можно кататься и летом. Таким образом, мой отпуск не выглядит, как алкотрэш в отеле «все включено». Это или активный отдых в горах, или ретрит по йоге в теплых странах.

Что касается сферы телекоммуникаций (я еще не совсем отошла от дел), то на всех встречах, где есть алкоголь, мне все равно интересно. Для этого совсем не обязательно выпивать. Чтобы танцевать на концерте или вечеринке, не нужно пить, курить или что-то употреблять. Поездки, путешествия, вейкборд летом, сноуборд зимой – это круто, у меня интересное окружение. Мне не интересно просто от нечего делать сидеть в затянутом сигаретным дымом помещении с алкогольным коктейлем или бокалом пива – мне есть, чем заняться помимо прожигания времени. Я не пропагандирую отказ от алкоголя, запрещенных препаратов и сигарет. Я никого не осуждаю. Просто у меня с этим вообще не сложилось. Да и йога учит осознанности в каждый момент времени, а все перечисленное изменяет состояние сознания – мне это не нужно».

Василий Пуцейко, бухгалтер: «Из-за алкоголя я потерял работу, потом ещё одну, жена собралась уходить»

«Мне 44 года, я живу в Минске. Женат, нашему сыну 18 лет, он учится на третьем курсе колледжа на программиста. Расскажу, почему я выбрал жизнь без стимуляторов вроде табака, алкоголя, наркотиков. В юности я пробовал курить, несколько раз, всегда в компании после приема алкоголя. К счастью, так и не втянулся в это дело. Да и не понимаю, кому может нравиться табачный дым? Кроме того, я ещё не встречал человека, который не мечтал бы избавиться от этого вредного и недешёвого пристрастия. Слава богу, в том возрасте я принял, как дальше показала жизнь, правильное решение. В наркотики я также не втянулся, чему весьма рад. Особенно увидев, как кое-кто из моих друзей сильно пострадал из-за них. Ломка, долги, за которые сначала избивают, потом родственникам приходится отдавать свои деньги, тюрьма – мне этого точно не надо.

Фото с сайта kyky.org

А вот алкоголь сопровождал меня с восемнадцатилетнего возраста и доставил мне, помимо удовольствия, немало неприятностей. Наша компания была пьющей, мы не представляли, как можно проводить время без алкоголя – пива или чего-то покрепче. Да, было весело, но, как оказалось, у такого пристрастия также имеется и обратная, крайне неприятная сторона. Это алкогольная зависимость, которая в моём случае прогрессировала неизбежно. Сейчас понимаю, что она привела к состоянию, когда я уже не мог толком заниматься работой, семьёй и своей жизнью вообще. Я забросил всё, чем увлекался, мысли целый день вертелись вокруг выпивки. Потерял работу, потом ещё одну, жена собралась уходить. Я понял, что не могу толком ни работать, ни даже просто жить. А оно мне надо, такое «счастье»? Я не кодировался, не «подшивался». Начал работать над собой, своим характером, образом жизни, читал книги о химической зависимости, преодолевать тягу к спиртному становилось всё легче, и через год-полтора трезвой жизни я снова почувствовал себя человеком. Сейчас я не употребляю спиртное уже седьмой год.

У меня есть увлечения, которые делают мою жизнь более красочной. Я пеку хлеб, обычно для своей семьи, но иногда и для друзей. Пишу рассказы, в основном фантастические – возобновил это хобби, когда завязал со спиртным. В пьющие компании я теперь ни ногой, поддерживать отношения можно и лично, не обязательно ходить на встречи, где пьют спиртное. Несколько лет назад мы купили домик в деревне, мне нравится бродить по лесу, особенно в грибной сезон, в наших местах чистые озёра, в которых приятно купаться. А ещё три года назад мы с женой стали петь в христианском хоре, хотя до этого я особенного вокального таланта за собой не замечал. Хожу на репетиции, общаюсь с людьми, которые умеют проводить время без табака и алкоголя, нам интересно вместе. В общем, радуюсь простым мгновениям жизни и продолжаю учиться этому».

Дмитрий Вайновский, рекламист: «Пьяные люди на фоне непьющих выглядят уродливо»

«Морализаторствовать на эту тему – дело неблагодарное. Хочу сразу сделать важный акцент: вы спросили – я отвечаю. Каждому, разумеется, свое. Я не курю лет двадцать. Бросил курить, потому что просто мой разум победил. На самом деле, я очень люблю курить. К моему сожалению, контролировать этот процесс, например, выкуривать две сигареты в день, не могу. Если бы мог, то, скорее всего, не бросил бы. Мне дико нравилось курить, поэтому тогда я прикуривал одну сигарету от другой. Что касается алкоголя, я никогда в жизни не видел красиво пьющих людей. Для меня эстетика всегда стоит на первом месте. Я люблю сноуборд не за скорость, а за эстетику этого дела. В курении эстетика есть. Я знаю много людей, которые делают это красиво. Выпивать и при этом оставаться красивыми людьми – такого я не видел. Эти замутненные глаза, сложные разговоры, поступки... Мне часто приходится бывать на каких-то праздниках и в одиночестве наблюдать за тем, как люди меняются под воздействием алкоголя. Это наблюдения долгих лет. Понял одно: мне это невкусно в большом смысле слова. Некрасиво, смысла нет, а если суммировать, то для меня это уже и просто глупо.

Фото с сайта kyky.org

Друг спрашивает, как бросить. Я говорю – не выйдет. Бросание курить – это когда сигарета выпадает из твоих рук, падает, а ты этого не замечаешь, потому что занят другим. А когда ты пытаешься сделать это умышленно, но сам же себе сопротивляешься – какой смысл? Мне кажется, бросать не трудно, когда человек ведет образ жизни, в который курение не помещается. Другая система ценностей просто. А «я брошу курить – и моя жизнь изменится» – это смешно.

Что касается свободного времени, многие люди живут штампами. Один из них: «Если мы не будем пить – что тогда будем делать?» Это модель поведения, запрограммированная часто с детского возраста. Ребенок видит, что отдыхая, родители выпивают, и потом воспринимает отдых сквозь призму алкоголя. Это факт. Не всем понятно, когда кто-то не действует по шаблону, имеет свою точку зрения. Интересно, что ее часто приходится еще и отстаивать. Общество ревностно относится к таким «аномалиям». Это как зеркало: пьяные люди на фоне непьющих выглядят уродливо. Мне как человеку, который не курит, не пьет и не употребляет мясо, долгое время приходилось отстаивать свои ценности. Многие, кто серьезно, кто шутя, норовили на них наступить.

Отдыхаю я, как и все: читаю книги, гуляю по городу, фотографирую, увлекаюсь спортом. Точно могу сказать, что отказ от «опиатов» сделал мою жизнь более активной. Оборачиваясь назад, я понимаю, что пункт «бросил курить» оказался для меня очень значимым. Я спокойно поднимаюсь в сорок лет на восьмой этаж пешком и чувствую себя отлично. Что еще нужно? Это приятно самому себе. Разве чувствовать себя хорошо не стоит того, чтобы бросить? Я двадцать лет не курю, у меня рецепторы не отравлены алкоголем и сигаретами – я чувствую вкус другой еды, воды, даже сам воздух, он вкусный – даже в Минске. Мне не нужно пищу заливать огромным количеством соусов, чтобы стало вкусно. Яблоко очень вкусное и сочное само по себе.

Когда ты меняешь принципы поведения и строишь отношения с людьми не на уровне алкогольного стола, появляется другая чистота отношений – это как чистота звука. Восприятие, чувствительность – все становится другим. Мне очень приятно общаться на такой волне. Это та коммуникация, которая мне нравится – тоже отдых.

Кроме того, занимаюсь оздоровительной йогой. Что касается сноуборда, то два года назад был в Гималаях. Так вот, когда ты со сноубордом на спине идешь по хребту и идти еще долго, а ноги уже отваливаются, потому что на высоте перемещаться тяжело, там ты себе благодарен за любую физическую способность передвигаться. Лично для меня огромная прелесть катания на сноуборде заключается в одном важном ощущении: когда ты едешь, ты не способен думать ни о чем больше. Нет паспортов, статусов, религий – только ты и склон. Как в детстве, когда бежишь в песочницу или играешь в войнушку. Такое отрешение от всего. Физическое упражнение, которое позволяет вырваться из чего угодно. Ну и я уже говорил об эстетике: когда стоишь на склоне, по которому сегодня еще никто не ехал, сердце колотится, все кругом в облаках – это просто невероятно. Ты пролетишь падающей звездой, а горы вокруг как стояли, так и будут стоять».

Екатерина Марковец, режиссёр-документалист: «C трезвыми вечеринками пришла любовь к настольным играм»

«У меня много друзей, и я не делю людей на «пьющих» и «трезвенников». Могу с друзьями и в баре посидеть, не вижу проблемы. Я провожу свободное время точно так же, как и все, только без алкоголя. Когда я только решила не пить алкоголь, мне было интересно, как я буду чувствовать себя на Новый год без шампанского, в клубе без коктейля и так далее. Мне было комфортно, и я пришла к выводу, что алкоголь – это выдуманная потребность. Именно с трезвыми вечеринками пришла любовь к настольным играм. Можем с друзьями играть до пяти утра!

Фото с сайта kyky.org

Кстати, а вот длинные застолья полностью потеряли свой смысл. Поел – и уже скучно сидеть. Поэтому мы с мужем (он тоже не пьёт) и родителей научили настольным играм. Обычно стараемся вытащить всех из-за стола на прогулку».

Антон Каленик, шеф-повар: «Я сделал глоток пива и выплюнул его»

«Я не пью и не курю. В лет 17 или 18 лет мы с командой по баскетболу поехали на соревнования. Вечером после матча кто-то купил одну бутылку пива на всю компанию. Я сделал глоток – мне было ужасно не вкусно. Я его выплюнул – отрезало на всю жизнь. Алкоголь, который используется на кухне, весь выпаривается, поэтому могу честно признаться, что в чистом виде не употребляю его вообще. Начинать уже поздно (смеется), да и нет на это времени. Много работы. Свободное время хочется проводить с женой и сыном. Летом, когда появляется больше времени, занимаюсь автоспортом: постоянные тренировки, соревнования... Зимой, когда холодно, могу проводить какое-то время в гараже (за машиной надо ухаживать, проверять, все ли в порядке, не нужно ли что-то подкрутить или смазать). С друзьями встречаемся и в барах, и в ресторанах, и в клубах – они знают, что я не пью, вдобавок на машине – всегда могу кого-то подвезти. Сам в таких компаниях пью кофе, чай, сок или воду. Никого из нас это не смущает. В жизни можно найти массу позитива без алкоголя. Летом иногда со своей командой поваров отправляемся в кулинарные путешествия: скидываемся на бензин, катаемся по Европе, где-то останавливаемся, ночуем в отелях, там же готовим, перенимаем опыт. С семьей любим ездить на море, здесь – гуляем по паркам, а еще у нас есть домик в лесу. Дышим свежим воздухом, иногда я шашлыки готовлю, зимой катаемся на санках…»

Алёна Калёнова, SMM-менеджер в музее «Страна-мини»: «Будучи подростком, я чувствовала себя фриком»

«Я никогда не была большим поклонником алкоголя. Наследственность, скажем так, не самая хорошая, поэтому всегда его опасалась. Не пила ни капли ни на выпускной в школе, ни в универе – вообще ничего. Часто пропускала вечеринки, отмечания сессии, даже День студента ни разу за пять лет учебы не проводила с одногруппниками: просто не знала, что мне там делать. Не в смысле, что все такие пьянчуги. Просто когда заходила речь о праздновании и все разговоры были на тему «а что будем пить?», я сразу понимала, что это не мое (мои варианты развлечений отбрасывались сразу). И я отказывалась, предпочитая сериал или кофе (вот уж где другая вредная привычка – не могу жить без кофе). Еще я изучаю иностранные языки – английский и испанский. Знания английского очень помогают, когда хочется поскорее посмотреть новые серии любимого сериала, которые еще не успели продублировать.

Если честно, бывали случаи, когда мне прямо говорили, что я ненормальная, не умею получать кайф от жизни, да и вообще скучная. Обидно, конечно. Хоть мозгами понимаешь, что они не правы: ну серьезно, как можно считать вредные привычки нормой, а более-менее ЗОЖный образ жизни – чем-то странным и неправильным? Бред. Но, все равно, обидно. Сейчас ситуация поменялась, возможно, дело во взрослении. Будучи подростком, пить и курить – модно, и я чувствовала себя фриком. Во взрослой жизни с этим проще. Конечно, сначала знакомые удивлялись, пару раз уговаривали, а потом приняли мою позицию. У меня есть друзья, с которыми непроизвольно получается быть веселой и классно проводить время и без алкоголя в крови. Шутят, что надо скорее получать права и покупать машину – развозить всех по домам после тусовки. Признаюсь, сейчас, бывает, выпью что-нибудь типа вина (всего наверное раза четыре было) – и то, больше одного бокала не пью – не хочется. И в целом, образ жизни не позволяет: встаю очень рано, хожу в бассейн и тренажерку с утра».