Жара в Австралии: погодное явление или что-то более серьезное? 4 14.01.2018, 22:06

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Резкие колебания погоды заставляют людей по всему миру задаваться вопросом - что происходит с климатом на планете.

В Австралии на участке автотрассы между Сиднеем и Мельбурном от жары растаял асфальт. С деревьев у обочин дороги дождем сыпались мертвые летучие мыши, убитые жарой, пишет ВВС.

На северном участке Большого Барьерного рифа 99% только что родившихся морских черепах, пол которых определяется температурой, оказались в этом году самками.

На окраине Сиднея термометр показал 47,3 градуса по Цельсию. На следующий день температура понизилась на 0,1 градуса. Так выглядит начало лета в Австралии в наши дни. В Северном полушарии, с другой стороны, отмечались в эти дни другие крайности - небывалые снегопады и морозы.

Эти резкие колебания погоды снова заставляют людей по всему миру задаваться вопросом - что происходит с климатом на планете, атмосфера на которой на один градус теплее, чем средние температуры за столетие.

Кораллы Большого Барьерного рифа гибнут от жары

Фото: AFP

По мнению ученых, длительные периоды жары, которые наблюдаются сейчас во многих районах мира, оказываются наиболее опасными для здоровья людей и животных.

Однако пока что науке не хватает объективных данных о воздействии высоких температур на окружающую среду. В этой области почти не ведется крупных исследований, требующих серьёзных инвестиций.

Австралийский климатолог профессор Энди Питман говорит, что Австралия пока не осознала масштабов опасности, которую представляет для нее изменяющийся климат полушария.

"Ночи не приносят прохлады, а на следующий день жара усиливается, и это вызывает серьезные проблемы со здоровьем", - говорит он.

"В субботу ночью я спал в палатке в Голубых горах, к западу от Сиднея. В полночь там было около 30 градусов, и я чувствовал себя неважно из-за сердцебиения. Эта нагрузка на мою сердечно-сосудистую систему не убила меня, но если бы мне было лет на 20 больше, такое могло бы случиться", - говорит профессор Питман.

Прошлый год, по данным Австралийского метеорологического бюро, был третьим самым теплым годом за всю историю измерений в Австралии.

Фото: Getty Images

В глобальных масштабах минувший год был вторым самым теплым в истории, а если учесть, что в этом году не было такого заметного фактора, как погодная система Эль-Ниньо, которая обычно приводит к разогреву атмосферы, это был самый жаркий год за всю историю наблюдений.

Иными словами, сейчас без Эль-Ниньо жарче, чем с ним.

На восточном побережье Австралии, где проживает основная часть населения континента, жара достигала в январе рекордных показателей. В нескольких городах температура превысила рекордные значения.

Город Мори в штате Новый Южный Уэльс зафиксировал 57 суток непрерывной жары. В 40% населенных пунктов штата жара выше 35 градусов держалась не менее 50 суток подряд.

Такие высокие температуры воздействуют не только на людей. В этом году сезон лесных пожаров начался раньше, чем обычно. Засуха распространяется по континенту с огромной скоростью, а за ней неизбежно следуют новые пожары.

Лесные пожары в Австралии возникают каждый год

Фото: WA FIRE AND EMERGENCY SERVICES

Большой Барьерный риф, единственный биологический объект на планете, видный из космоса, страдает от жары особенно сильно. За последние два года около половины его коралловой массы в районах мелководья было убито в результате выщелачивания, вызванного необычно теплой водой.

К югу, у побережья Тасмании также отмечается рост температуры морской воды, что приводит к распространению тропических видов в высокие широты и совпало с исчезновением зарослей гигантских водорослей.

В политической жизни Австралии отношение к изменениям климата вызывает острые разногласия между партиями.

Правительство во главе с Малкольмом Тернбуллом подтверждает свои обязательства в соответствии с Парижским соглашением - снизить уровень выбросов парниковых газов к 2030 году на 26-28% относительно уровня 2005 года.

Пляжи в Сиднее переполнены на Новый год

Фото: getty images

Однако это потребует решительного отказа от сжигания угля национальной энергетикой, против чего выступают влиятельные промышленные круги. 30% угля, добываемого в мире, производится в Австралии.

Правительство утверждает, что Австралия выбрасывает в атмосферу всего 1% от глобального уровня, однако недавние данные указывают, что с 2014 года эти выбросы непрерывно увеличиваются. В 2014-м правительство отменило законы, вводившие квоты на выбросы парниковых газов промышленными предприятиями.

В течение двух лет, пока действовали эти законы, уровень выбросов снижался. Ученые указывают в своих прогнозах, что Австралии не удастся достичь поставленных на 2030 год целей по сокращению выбросов парниковых газов, если политика в этой области останется без изменений.