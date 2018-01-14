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Континентальный кубок: «Юность» установила рекорд турнира

  • 14.01.2018, 22:25
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Фото: Юность-Минск

Чаще минского клуба в Континентальном кубке не побеждала никакая другая команда.

Минская «Юность» третий раз победила в Континентальном кубке, ранее это удавалось «красно-синим» в 2007 и 2011 годах, передает «Прессбол».

Турнир, что проводится с сезона-1997/1998, чаще «Юности» не выигрывала никакая другая команда.

Напомним, подопечные Михаила Захарова также получили право сыграть в следующем сезоне Лиги чемпионов.

Белорусские клубы побеждали в Континентальном кубке 4 раза: в 2015-м обладателем трофея становился гродненский «Неман».


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