В Индии прошла благотворительная массовая свадебная церемония 14.01.2018, 22:35

Фото: epa/upg

Одновременно узами брака связали 14 пар.

14 января в Нью-Дели в Индии прошла массовая брачная церемония, организованная благотворительной организацией Shree Shyam Mastana Mandal. Невесты и женихи были одеты в традиционную индийскую одежду. Одновременно узами брака связали 14 пар, передает gordonua.com.

Фото: epa/upg

Агентство ЕРА опубликовало фотографии со свадебной церемонии. В Индии некоторые общины берут на себя организацию массовых браков "финансово более бедной касте".

На сайте Shree Shyam Mastana Mandal говорится, что каждый год 14 января организация за свой счет проводит коллективный обряд бракосочетания по индуистскому обычаю.

"Если человек, имеющий финансовые проблемы, хочет организовать брак своего сына или дочери, он может связаться с членами нашего комитета", – говорится на сайте организации.