Из-за потепления уровень Северного моря стал рекордно высоким 2 15.01.2018, 7:33

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Вода поднялась на 11 см выше «амстердамской отметки».

В 2017 году средний уровень Северного моря вдоль побережья Нидерландов стал рекордно высоким из-за глобального потепления. Об этом сообщает газета Libre Belgique со ссылкой на данные нидерландского исследовательского института Deltares.

Согласно исследованиям, средний уровень Северного моря находится на 11 см выше нормального амстердамского уровня (NAP).

Руководитель лаборатории гляциологии Свободного университета Брюсселя Франк Паттин рассказал изданию, что уровень Северного моря поднимается в среднем на 3 мм в год, или 3 см за 10 лет.

В январе 2017 года температура Мирового океана практически достигла значений последнего межледникового периода.

В конце 2016 года в Париже состоялась 21-я конференция ООН по вопросам изменений климата, в которой приняли участие представители 195 стран. На саммите подписали новое климатическое соглашение, согласно которому страны обязались ограничить выбросы парниковых газов, чтобы не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 ºС в сравнении с доиндустриальной эпохой. Соглашение должно вступить в силу в 2020 году и заменить Киотский протокол.