«Работа, свобода, достоинство»: В Тунисе прошли новые демонстрации 1 15.01.2018, 7:35

Протестующие требуют снизить налоги и отмечают 7-ю годовщину «Арабской весны».

Тысячи людей в воскресенье вышли на улицы столицы Туниса на очередную демонстрацию после недели акций протеста в различных городах страны. Протестные выступления вызваны растущим недовольством социально-экономическими проблемами в тунисском обществе.

В воскресенье также отмечалась седьмая годовщина восстания «Арабской весны» в Тунисе, в результате которого был свергнут президент Зин аль-Абидин бен Али, находившийся у власти 23 года, сообщает «Голос Америки».

«Работа, свобода, достоинство» – этот лозунг, который скандировали семь лет назад, вновь зазвучал в ходе демонстраций на минувшей неделе.

«Революция не принесла ничего конкретного в нашу повседневную жизнь, которая становилась лишь хуже и хуже, – заявила Фатима бен Хассине. – Политики, которых заботит лишь собственный комфорт, оставляют нас в отчаянном положении».

В субботу, после нескольких дней протеста против мер жесткой экономии, власти Туниса объявили о планах увеличения помощи малоимущим семьям на 70,3 миллиона долларов.

«Это коснется 250 тысяч семей, – заявил министр социального обеспечения Мохамед Трабелси. – Это поможет бедным и среднему классу».

В субботу люди вышли на улицы города Сиди-Бу-Зид, где в 2011 году началось восстание. В пятницу демонстранты в разных городах страны размахивали желтыми карточками, символизирующими предупреждение правительству, и потрясали батонами хлеба, что символизировало повседневную борьбу за возможность приобрести товары первой необходимости.

Возмущение усилилось после решения правительства о повышении цен, принятого ранее в этом месяце.

Начиная с понедельника 8 января, в столице и других городах были развернуты силы безопасности. Были арестованы несколько сот человек, включая оппозиционных политиков. Несколько десятков человек получили ранения в столкновениях с полицией. 55-летний мужчина скончался несколько дней назад, но обстоятельства его смерти остаются неясными.

Демонстрации набрали обороты на фоне роста недовольства решением правительства о повышении налогов в условиях и без того высокой инфляции.