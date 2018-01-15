Видеофакт: Олени устроили поединок на школьном стадионе в США 1 15.01.2018, 7:57

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«Гладиаторы» сошлись перед самым началом занятий в школе.

В США пара оленей устроила поединок на школьном стадионе прямо в присутствии детей. Видео опубликовал YouTube-канал ViralHog.

В описании ролика указано, что схватка двух рогатых млекопитающих произошла на территории средней школы города Пейсон, штат Аризона. Ворота футбольного стадиона были открыты, и животные решили «посетить» спортивную арену.

«Они не обращали внимания на тот факт, что школьные занятия вот-вот начнутся, а вокруг находятся сотни детей», — написал автор видео.

Войдя на стадион, двое оленей решили устроить «поединок» — они сцепились рогами, и каждый пытался перетянуть противника на свою сторону.

После того как «драка» закончилась, животных прогнали с футбольного поля, а ворота заперли.