Семилетний белорус из Жабинки проехал на велосипеде 3,5 тысячи километров 13 15.01.2018, 8:48

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Юный путешественник исколесил за лето половину страны.

Ни «добавочной» мышечной массы, ни заметного роста. Димка Кондрасюк для своих семи лет — с виду обычный ребенок. Сразу и не поверишь, что перед вами заправский велосипедист (а возможно, и рекордсмен?). В минувший весенне-летний сезон он «накрутил» 3500 км, что подтверждает счетчик на велике. Для сравнения: таково расстояние по прямой от Бреста до Нижневартовска. В столь юном возрасте с папой Максимом он уже исколесил пол-Беларуси, пишет «Вечерний Брест».

Максим и его жена Валентина усердно обустраивают свою усадьбу в центре Жабинки. Преобразили на современный лад приобретенный старый дом с участком. А как же, двое сыновей подрастают. Кроме дома здесь оснащенная всякой всячиной мастерская, где Димка вместе с папой проводят немало времени за сугубо мужскими делами: что-то починить, смастерить. А вот будущая баня пока превратилась… в гараж для велосипедов. Их здесь всего шесть. Два — Димкины: старый, изрядно послуживший, из которого он уже «вырос», и новый, который родители подарили ко дню рождения.

Его первый велосипед — трехколесный «Зубренок». Затем появился велосипед с приставными колесами, затем еще один — побольше. Теперь у него легкий и надежный, как у заправского туриста, аппарат. Седьмой по счету двухколесный друг — с музыкальной колонкой и велокомпьютером.

Плюс к этому соответствующая экипировка: спортивная одежда, шлем для Димки. Но, как считают Кондрасюки, свобода передвижения и масса впечатлений с лихвой окупают все затраты. Никакие самые современные устройства (а они тоже есть в семье) не заменят посиделок у костра, испеченной на углях картошки, ночевок в палатке и рассветов на озере, хоть там и приходится отбиваться от комаров.

Все начинается… с папы

Стоит послушать Максима Кондрасюка, чтобы понять, откуда это увлечение в семье. Он чрезвычайно занятой человек: успевает на двух работах, чтобы достойно обеспечивать семью. Но любое свободное время и отпуск посвящает велопутешествиям. Часто идея прогулок по окрестностям рождается спонтанно, а более серьезные и длительные маршруты планируются заранее. Димку не пришлось к ним долго готовить: все получается как-то само собой. Так было и с посещением Брестской крепости три года назад.

Димке тогда только четыре года исполнилось. До Бреста, прихватив велики, ехали на поезде. Где на велосипедах, где пешком, знакомились с объектами мемориального комплекса. Когда засобирались домой, оказалось, что ближайший поезд на Жабинку через три часа. «Сынок, нам еще три часа ждать. Может, на велосипедах поедем?» — спросили родители Димку. Тот уверенно кивнул головой. И всю дорогу старательно крутил педали, не докучая взрослым. «Конечно, по дороге мы останавливались отдохнуть, перекусить, воды попить, — рассказывает Максим. — Но сын на удивление легко (быстрее, чем взрослые) восстанавливается. По приезде домой ты еще в гамаке расслабляешься, а он уже по двору бегает. И через несколько дней опять начинает проситься: «Поехали куда-нибудь».

Минувшим летом предприняли путешествие в Мирский замок. До Городеи ехали на поезде, а затем пересели на велосипеды. Много впечатлений оставила и поездка по маршруту Минск — Линия Сталина. 127 километров от столицы до популярного туристического объекта добирались своим ходом, по дороге останавливаясь, если что-то (к примеру, дот недалеко от линии обороны) привлекло внимание. И Беловежскую пущу, убеждены путешественники, лучше всего познавать, передвигаясь на двух колесах. В пять лет Дима Кондрасюк наравне со взрослыми без особых усилий преодолел там 28-километровый маршрут.

«Главное — чтобы поездка была в радость»

В свои семь лет Димка хорошо успевает в школе — он физически вынослив, практически не болеет. Знает, что такое добиваться поставленной цели, и не будет хныкать, если что-то пошло не так.

Благодаря велопутешествиям первоклассник хорошо ориентируется по карте, знает все дорожные знаки. Он не растеряется, если надо развести костер или поставить палатку. «Но, пожалуй, самое главное — это общение с ребенком в пути и незапланированные встречи с разными людьми, — рассказывает Максим. — На отдых часто останавливаемся в деревнях, кого-нибудь из местных жителей просим закрыть велосипеды (дорогие все-таки!) в надежном месте. Узнаем столько нового о людях, истории населенных пунктов! И сельчане рады помочь, с интересом общаются, особенно когда узнают, что в компании такой юный путешественник.

За время совместных путешествий выработались определенные правила. Главное, конечно, безопасность. К сожалению, не везде, как на отрезке от Жабинки до Бреста, есть велодорожки. Но они ездят аккуратно, не нарушают правила дорожного движения. Если впереди движется большегрузный транспорт и надо съехать на обочину, отец подает Димке двукратный звуковой сигнал. Ну и, конечно, для комфортной езды нужна соответствующая экипировка. Поэтому на Новый год Деду Морозу заказали для сына новый шлем.

«Чтобы поездка была в радость, — продолжает Максим, — ребенок не должен уставать. Если скорость езды у него падает ниже 15 километров в час, делаем перерыв, играем в лото или домино».

… Кондрасюки уже мечтают о путешествии, в которое планируют отправиться летом всей семьей — с мамой и с годовалым Никитой. И первое средство передвижения для младшего члена семьи уже приобрели. Пока что это сиденье, которое крепится к маминому велосипеду.