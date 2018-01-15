В Иране разблокировали Telegram 15.01.2018, 9:14

Власти Ирана сняли ограничения на работу мессенджера, которые действовали с конца декабря 2017 года.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на государственное агентство IRNA, которое опирается на источники.

Как отметило агентство Reuters, мессенджер разблокировали из-за убытков для бизнеса: несколько компаний понесли потери и были вынуждены пользоваться VPN для доступа к Telegram. По данным источников, около 100 тысяч человек лишились работы из-за блокировок.

Администрация Telegram или Павел Дуров пока не подтвердили разблокировку мессенджера в Иране.

Иранские власти заблокировали Instagram и Telegram в канун Нового года, когда страну охватили многотысячные протесты из-за тяжелой экономической ситуации.