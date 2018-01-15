Как выглядит столичная квартира, интерьер которой не устареет 16 15.01.2018, 9:21

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Минская пара решила доказать преимущество классического стиля.

В нашу дизайн-студию обратилась семейная пара, обладатели просторной (80 квадратных метров) «двушки». Основным требованием хозяйки квартиры было создание уютного, незагруженного интерьера в стиле современная классика, пишет tut.by.

— С расположением перегородок владельцы квартиры определились еще до обращения в студию, — рассказывает художник-дизайнер студии дизайна интерьера «ДиКинг» Екатерина Кастюк. — В квартире были частично разведены вода и электричество. Поэтому от дизайнера (наряду с задачей создать гармоничный теплый интерьер), требовалось учесть и максимально использовать уже проложенные коммуникации.

Так как в квартире планируют проживать только супруги, перед нами не стояло задачи отделять все комнаты друг от друга дверями — нам можно было создавать открытое цельное пространство.

Кстати, изначально перегородки, отделяющей прихожую и гостиную, не было.

Но в итоге мы все-таки решили условно разделить эти зоны, оставив большой проем. И — целостно решить эти зоны по стилю и цвету. Основная цветовая гамма большей части квартиры базируется на серо-бежевых тонах с использованием темных и бордово-фиолетовых акцентов.

Просторная и эргономичная прихожая будет тепло встречать хозяев и позволит неспешно собираться на деловые встречи и прогулки.

Из мебели здесь было предложено разместить распашной угловой шкаф с хозяйственной зоной в угловой части, комод для мелких предметов одежды, большой пуф у входной двери и зеркало в полный рост.

В качестве декора использованы молдинги, связывающие прихожую и гостиную и ненавязчивый контрастный ковер из керамогранита.

Далее следуем в гостиную. Было предложено ограничиться минимумом мебели ввиду вытянутых пропорций комнаты.

У окна расположились два уютных места для чтения с индивидуальным дополнительным освещением, мобильный чайный столик и декоративные полки в нише.

Зона телевизора обрамлена колоннами со вставками зеркальной мозаики для поддержания выступающей ниши. ТВ-зона также выделана более темными обоями с классическим рисунком, который сочетается с узором на шторах.

Кухня также не отделена от гостиной дверью и служит ее продолжением по цветовому и стилевому решению.

Фрезерованные фасады кухни выполнены из массива в молочном цвете с легкой патиной.

По наполнению кухня получилась эргономичная с большим количеством мест хранения, всей необходимой техникой и большой рабочей поверхностью. В качестве декоративных вставок возле окна запроектирован сервант для посуды со стеклянными дверками и открытый винный бар возле холодильника.

Балкон по площади небольшой, но это не повод оставлять его без внимания.

Стандартное ограждение заменили на светлую кованую декоративную решетку, по полу светлая террасная доска, стены крашеные со вставками белого кирпичика. Из мебели: шкаф и складная зона отдыха для летнего периода.

Изначально было твердо решено делать квартиру в едином стиле, поэтому спальня хозяев перекликается с другими помещениями, но выполнена в более светлой цветовой гамме, в пастельных тонах.

Для акцентной стены за кроватью и в нише за телевизором были выбраны нежные обои с классическим узором. Неглубокая ниша обрамлена широкими молдингами. Цвет вводился опять же в текстиль, но не в таких объемах, как в гостиной.

Спальня, как и гостиная, вытянутая в плане, поэтом и в этом помещении не предлагали мебели возле телевизора, чтобы не загромождать проход к окну. В дальней части комнаты у окна расположились косметический столик с зеркалом и место для отдыха.

Из спальни мы попадаем в мечту каждой женщины — отдельную вместительную гардеробную с зеркалом в полный рост. Светлая встроенная мебель с ненавязчивыми классическими элементами не сдавливает пространство и перекликается с оформлением спальни. Ввиду того, что верхняя одежда и хозяйственная техника, как уже говорилось, будет храниться в шкафу в прихожей, в гардеробной не будет скапливаться ничего лишнего.

Плитку для ванной комнаты выбрали из итальянских коллекций в теплых бежевых оттенках с легким, но интересным декором.

Фактура сочетает в себе небольшой блеск, который приветствуется в классических интерьерах, и слегка шероховатую поверхность, что намного безопасней во влажных помещениях. Слева от входа расположена тумба с широкой столешницей и большим зеркалом. В нише за дверками в цвет тумбы спрятан накопительный водонагреватель, а сверху оставили место для декора.