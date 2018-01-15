В России неизвестные в масках напали с ножами на школу 12 15.01.2018, 9:38

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Ранены восемь учеников и учитель школы в российском городе Пермь.

В Перми на школу № 127 совершено нападение, сообщает РБК со ссылкой на директора школы.

Предположительно, речь идет о нападении двух мужчин в масках на учащихся школы. Очевидцы сообщают РБК, что сейчас учебное заведение оцеплено, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, детей эвакуировали в ближайший торговый центр «КИТ». По словам очевидцев, не подтвержденным официально, пострадали учитель и несколько детей 4Б класса. Якобы сейчас они находятся в заложниках. После эта информация не подтвердилась.

В школу направлены несколько бригад скорой помощи. Как сообщают родители учащихся школы, семь детей и одного учителя госпитализировали с ножевыми ранениями. «Интерфакс» со ссылкой на министерство территориальной безопасности края сообщает о шестерых пострадавших.

Как сообщают РБК источники, нападавшие задержаны. Якобы это оказались ученики этой школы.

Как сообщает на своей странице в Facebook начальник информационно-аналитического управления администрации Перми Андрей Каменских, губернатор Прикамья Максим Решетников, глава города Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова экстренно выехали в школу.

По информации СК, между двумя школьниками произошла драка с применением холодного оружия. Ранее власти края сообщали, что на школу № 127 напали двое неизвестных в масках. Ранения получили девять человек

«Подозреваемые задержаны, в ближайшее время они будут допрошены», — говорится в сообщении. В ходе драки учительница и один ученик получили ножевые ранения, добавили в СК.

По данным Министерства территориальной безопасности края, всего ранения получили девять человек. В региональном Минздраве сообщили, что учительница и 16-летний ученик в тяжелом состоянии и были госпитализированы. Остальные пострадавшие получили легкие ранения, их осматривают в детской клинической больнице.