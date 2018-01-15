Четверо британцев впервые переплыли Атлантику на веслах 15.01.2018, 9:42

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Четверо британских гребцов установили новый рекорд пересечения Атлантики на веслах — они переплыли океан за 29 дней.

Об этом пишет Independent со ссылкой на организаторов заплыва.

Британцы проплыли от острова Гомера (часть Канарских островов) у побережья Африки до Антигуа в Карибском море. Они преодолели расстояние в 4,8 тысячи км и финишировали примерно в пять часов утра по московскому времени (два ночи по Гринвичу).

В состав команды вошли спортсмен-любитель Джордж Биггар, компьютерный консультант Дики Тейлор, фермер Питер Робинсон и менеджер по работе с клиентами Стюарт Уоттс. Они рассказали, что за время плавания на лодке длиной девять метров им пришлось бороться с морской болезнью, десятиметровыми волнами, галлюцинациями и хронической усталостью.

Гребцы собрали £250 тысяч ($340,9 тысячи) на благотворительные цели. Они пообещали направить деньги фондам Mind, который помогает людям с психическими расстройствами, и Spinal Research, который заботится о больных с повреждениями спинного мозга. Мать одного из Биггара умерла в 2011 году. Она страдала психическим расстройством, и Биггар посвятил ей свое участие в плавании.

Предыдущий рекорд по пересечению Атлантики для четырех гребцов установили в 2016 году. Тогда команда Latitude 35 потратила на маршрут за 35 дней.

Гребная гонка через Атлантку проводится с 1997 года. В ней участвуют команды из 1, 2, 3 и 4 человек. Рекорд для одиночки составляет 49 дней, для двойки — 40 дней, и для тройки — 49 дней.