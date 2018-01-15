ЖКХ или кошелек: что выбрать? 17 15.01.2018, 9:52

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Белорусы прокомментировали повышение «коммуналки».

С 1 января в Беларуси планово подняли тарифы на ЖКУ. Портал tut.by посмотрел, на какие услуги и насколько выросли тарифы.

Тарифы на газ

Тариф за кубометр газа в домах и квартирах, где есть приборы индивидуального учета расхода газа и индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный сезон составит 0,1015 рубля (до подорожания — 0,0983 рубля). Летом 1 кубометр газа будет стоить 0,3275 рубля (раньше — 0,3081 рубля). При отсутствии индивидуальных газовых приборов тариф составит 0,3275 рубля за кубометр газа независимо от сезона (было — 0,3081 рубля).

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена составит 2,62 рубля с одного проживающего в месяц (ранее — 2,44 рубля). Тариф на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, составит 7,53 рубля за кубометр (до подорожания — 6,95 рубля), при наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя — 4,26 рубля (было — 3,26 рубля). При отсутствии индивидуальных газовых приборов тариф составит 0,4874 рубля за кубометр газа в отопительный период и 0,1824 рубля летом.

Тарифы на сжиженный газ

Тариф на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный сезон не изменится и составит 5,7713 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, а летом вырастет до 0,8733 рубля (было — 0,8216 рубля).

Цена газа в баллонах

Цена за 1 килограмм газа в баллонах весом 21 килограмм в пределах норм потребления составит 0,62 рубля (было — 0,5835 рубля). Баллон, таким образом, будет стоить 13,02 рубля (раньше — 12,25 рубля).

Тариф на электроэнергию

Тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, оборудованных электрическими плитами, составит 0,1218 рубля за 1 кВт·ч (было — 0,1094 рубля).

Дифференцированный тариф в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) — 0,0853 рубля за (раньше — 0,0764 рубля), а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) — 0,2436 рубля (раньше — 0,2189 рубля).

Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит 1,1003 рубля за 1 кВт·ч (до подорожания — 0,09 рубля), в остальное время суток — 0,1863 рубля (было — 0,1674 рубля).

Тариф на водоснабжение

Тариф на водоснабжение подняли с 0,5748 рубля до 0,8053 рубля, на водоотведение (канализацию) — с 0,3838 рубля до 0,6191 рубля. Тариф на техобслуживание жилого дома утвердили на уровне 0,1187 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения (было 0,1084).

Тариф на техобслуживание лифта

Тариф на техобслуживание лифта составит 1,4 рубля за одного проживающего (было 1,28 рубля).

Тариф на вывоз мусора

Тариф на вывоз мусора с 1 января составляет 8,8076 рубля за кубометр в домах, оборудованных работающим мусоропроводом, и 7,5483 рубля за кубометр в домах без мусоропровода. Напомним, ранее тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами составлял 6,5466 рубля за кубометр.

Как изменились 100-процентные тарифы

С 1 января в Беларуси снизили экономически обоснованный тариф на теплоснабжение (отопление и подогрев воды), теперь он составляет 81,42 рубля за 1 Гкал (было 91,18).

Полный тариф на водоснабжение составляет с 1 января 0,9111 рубля за кубометр (раньше — 0,83 рубля), водоотведение (канализацию) — 0,776 рубля за кубометр (раньше — 0,6556). Тариф на техобслуживание жилого дома вырос до 0,1274 рубля за один квадратный метр (раньше — 0,1155 рубля).

Вывоз мусора обойдется в 9,991 рубля за кубометр в домах с мусоропроводом, а в домах без мусоропровода — 8,5421 рубля за кубометр.

Тариф на техобслуживание лифта увеличился до 1,6 рубля на одного проживающего (было — 1,33).

Напомним, в августе прошлого года министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов заявил, что белорусы с 1 января 2018 года выйдут на 100%-й уровень возмещения затрат по всем услугам ЖКХ, кроме тепловой энергии.

«Как вы относитесь к тому, что цены на коммунальные услуги подросли?», - с таким вопросом издание gs.by обратилось к белорусам.

Мария Антоновна:

— Я в интернете читала, что они не намного повысят. Сумма, на которую поднимут, незначительная, поэтому к этому я отношусь с пониманием. Если сделали, значит, так надо.

Людмила:

— Отношусь к этому отрицательно, как и все пенсионеры, я думаю. Хотелось бы, чтобы не было повышений никаких.

Кристина:

— Отрицательно, так как зарплаты не растут, да и достойной заработной платы, практически как и работы, у большинства нет. А мы еще и на съемной квартире живем. Это очень накладно.

Николай Иванович:

— Не совсем положительно. Это все ощутимо повлияет на наш кошелек, особенно кошелек пенсионеров.

Ольга Андреевна (без фото):

— К сожалению, не от нас это зависит. В маленьких городах зарплата очень низкая, да и устроиться на работу невозможно. Для населения нашего города очень мало рабочих мест. Оплачивать это будет, конечно же, очень сложно.