Домрачева о Бьорндалене: Он настоящий король 10 15.01.2018, 10:24

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Белорусская биатлонистка рассказала, как ее муж справляется с трудной ситуацией.

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о сложностях в подготовке к сезону у ее мужа Уле-Эйнара Бьорндалена, который рискует пропустить Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

— Сначала у него были проблемы в подготовке в летний период. Думаю, немногие спортсмены вообще могли бы с этим справиться. Но все же он начал выступать в Кубке мира. Однако, возможно, из-за того, что все случилось незадолго до сезона, было сложно снова набрать форму к его началу, когда это было очень важно.

Я могу сказать, что он настоящий мужчина и настоящий воин. Я очень горжусь тем, как он справляется с ситуацией. Он настоящий король, — рассказала Домрачева в программе Sportsrevyen ТК NRK.

По информации телеканала, в летний период норвежец имел больше проблем со здоровьем, чем это стало известно общественности. Однако сам Бьорндален не хочет излишне драматизировать ситуацию.

— Всякие неприятные мелочи были некстати. Я терял драгоценные часы тренировок, — сказал норвежец.

Cписок шести претендентов на поездку в Пхенчхан-2018 уже был отправлен в НОК Норвегии, где он будет утвержден и обнародован 15 января.